Актуальна карта бойових дій в Україні 3 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Ще один український населений пункт на карті бойових дій змінив свою позначку на — звільнений. Події у Лимані значно вплинули на обидві сторони.

Українці надихнулись подвигами своєї армії на фронті та отримали чергове нагадування, для кого насамперед ми усі зараз працюємо. Натомість російські окупанти відчули свою слабкість і приреченість, після чого злякано почали тікати, що вже перетворюватися на добру традицію.

І попри те, що нас чекає ще довгий шлях до перемоги України, ми знаємо, що сьогодні ми стали на один день ближчими до неї. Щоб дізнатись наскільки, читай детальну інформацію від міжнародних експертів та Генштабу ЗСУ про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни аналізує події в Україні:

Українські війська завдали Росії ще однієї значної оперативної поразки та 1 жовтня звільнили Лиман Донецької області.

Експерти висувають припущення, що російському президенту наразі здається більш важливим Херсонський та Запорізький напрямки, ніж Луганський.

До таких висновків Інститут вивчення війни прийшов після дослідження вразливих позицій російської армії на цьому напрямку та відсутності ознак їх посилення.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

За поточну добу російські окупанти завдали чотири ракетні та три авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад п’ятнадцять населених пунктів. Серед них — Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище ;

на Краматорському напрямку — Білогорівка та Верхньокам’янське ;

на Бахмутському напрямку — Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка ;

на Авдіївському напрямку — в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад 70 вильотів БпЛА.

Читати на тему Україна звільнила Лиман: як росіяни потрапили в котел та чому ця операція важлива ЗСУ остаточно звільнили Лиман та зачистили його від російських загарбників.

Завдяки успіхам Сил оборони України, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника за 1 жовтня. А саме — знищення складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області та знищення семи танків і до десяти одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари. Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed.

Українські ракетні війська та артилерія за поточну добу уразили:

п’ять командних пунктів

чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки

три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами

понад п’ятнадцять інших важливих об’єктів окупантів

Українські військові продовжують свій контрнаступ на Північному Сході. Але маленькими кроками відвойовують села на Півдні. Читай, як військові відвойовують землі на Херсонщині, а жителі чекають контрнаступу.

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