Актуальная карта боевых действий в Украине 4 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Год — новый, а желание всех украинцев остается неизменным. Все мы стремимся к нашей победе и прилагаем для этого все усилия каждый на своем фронте. Однако все наше внимание приковано к полю боя.
Каждый день мы проверяем карту боевых действий и читаем отчет нашего Генштаба, сегодня — не исключение.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Министерство обороны Великобритании публикует карту боевых действий в Украине, а также сообщает, что в середине декабря российские военные и войска ПВК Вагнер, вероятно, увеличили частоту своих пехотных штурмов вокруг Бахмута Донецкой области. Однако многие из этих операций имели слабую поддержку.
За последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты этого сектора, и частота российских нападений, вероятно, снизилась с пика в середине декабря. Но обе стороны понесли большие потери.
Они считают, что Россия вряд ли достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.
Они считают, что Россия вряд ли достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.
Эксперты из Института изучения войны внимательно следят за событиями на фронте Украины. Они даже создали интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, за эти сутки противник нанес восемь авиационных ударов и произвел 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Враг, пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Российские оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировки на Новопавловском направлении путем подразделений, переброшенных из Херсонского направления.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления и четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.
Во время новогодних праздников оккупанты усилили обстрелы Украины. Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что может стать следующей мишенью россиян.
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