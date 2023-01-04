Актуальная карта боевых действий в Украине 4 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Год — новый, а желание всех украинцев остается неизменным. Все мы стремимся к нашей победе и прилагаем для этого все усилия каждый на своем фронте. Однако все наше внимание приковано к полю боя.

Каждый день мы проверяем карту боевых действий и читаем отчет нашего Генштаба, сегодня — не исключение.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Министерство обороны Великобритании публикует карту боевых действий в Украине, а также сообщает, что в середине декабря российские военные и войска ПВК Вагнер, вероятно, увеличили частоту своих пехотных штурмов вокруг Бахмута Донецкой области. Однако многие из этих операций имели слабую поддержку.

За последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты этого сектора, и частота российских нападений, вероятно, снизилась с пика в середине декабря. Но обе стороны понесли большие потери.

Они считают, что Россия вряд ли достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты из Института изучения войны внимательно следят за событиями на фронте Украины. Они даже создали интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 4 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, за эти сутки противник нанес восемь авиационных ударов и произвел 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг, пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Российские оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировки на Новопавловском направлении путем подразделений, переброшенных из Херсонского направления.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах Республики Беларусь и Российской Федерации. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

направлениях ситуация остается без существенных изменений. Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах Республики Беларусь и Российской Федерации. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На Купянском и Лиманском направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов, в частности: Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва Луганск.

направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов, в частности: Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва Луганск. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск из танков и артиллерии разных типов в районах более 20 населенных пунктов, в частности: Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск из танков и артиллерии разных типов в районах более 20 населенных пунктов, в частности: Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Никольское Донецкой области.

направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Никольское Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков и всего спектра артиллерии в районах более 25 населенных пунктов, а также не прекращает производить обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населённых пунктов: Херсон, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления и четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.

Во время новогодних праздников оккупанты усилили обстрелы Украины. Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что может стать следующей мишенью россиян.

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