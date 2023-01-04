Актуальна карта бойових дій в Україні 4 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Рік — новий, а бажання всіх українців лишається незмінним. Усі ми прагнемо нашої перемоги й докладаємо для цього усіх зусиль кожен на своєму фронті. Проте вся наша увага прикута до поля бою.
Щодня ми перевіряємо карту бойових дій та читаємо звіт нашого Генштабу, сьогодні — не виняток.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Міністерство оборони Великої Британії публікує карту бойових дій в Україні, а також повідомляє, що в середині грудня російські військові та війська ПВК Вагнер, ймовірно, збільшили частоту своїх піхотних штурмів навколо міста Бахмут Донецької області. Однак багато з цих операцій мали слабку підтримку.
За останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту цього сектора, і частота російських нападів, ймовірно, зменшилася з піку в середині грудня. Але обидві сторони зазнали великих втрат.
Вони вважають, що Росія навряд чи досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями.
Вони вважають, що Росія навряд чи досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями.
Експерти з Інституту вивчення війни уважно слідкують за подіями на фронті України. Вони навіть створили інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, протягом цієї доби противник завдав вісім авіаційних ударів та здійснив 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Ворог, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку шляхом підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох районів зосередження живої сили й військової техніки російських окупантів.
Під час новорічних свят окупанти посилили обстріли України. Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, що може стати наступною мішенню росіян.
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