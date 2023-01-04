Актуальна карта бойових дій в Україні 4 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Рік — новий, а бажання всіх українців лишається незмінним. Усі ми прагнемо нашої перемоги й докладаємо для цього усіх зусиль кожен на своєму фронті. Проте вся наша увага прикута до поля бою.

Щодня ми перевіряємо карту бойових дій та читаємо звіт нашого Генштабу, сьогодні — не виняток.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Міністерство оборони Великої Британії публікує карту бойових дій в Україні, а також повідомляє, що в середині грудня російські військові та війська ПВК Вагнер, ймовірно, збільшили частоту своїх піхотних штурмів навколо міста Бахмут Донецької області. Однак багато з цих операцій мали слабку підтримку.

За останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту цього сектора, і частота російських нападів, ймовірно, зменшилася з піку в середині грудня. Але обидві сторони зазнали великих втрат.

Вони вважають, що Росія навряд чи досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти з Інституту вивчення війни уважно слідкують за подіями на фронті України. Вони навіть створили інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, протягом цієї доби противник завдав вісім авіаційних ударів та здійснив 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Ворог, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку шляхом підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах Республіки Білорусь та Російської Федерації. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох районів зосередження живої сили й військової техніки російських окупантів.

Під час новорічних свят окупанти посилили обстріли України. Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, що може стати наступною мішенню росіян.

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