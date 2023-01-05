Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 5 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Виктория Мельник, редактор сайта 05 января 2023, 06:00
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Актуальная карта боевых действий в Украине 4 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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