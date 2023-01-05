Актуальная карта боевых действий в Украине 5 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россияне стремились захватить Киев “за два дня”, но сломали зубы о могущественную, тысячелетнюю историю столицы Киевской Руси. Сегодня Киев считают лучшим городом мира в 2023 году, и это исторически и доказательно, насколько велика пропасть между нами и врагом.
Эта война идет не только на физических границах, но и на культурных форпостах. И пока из украинских городов исчезают последние упоминания о россиянах, на физическом фронте ВСУ уничтожают оккупантов. Об этом свидетельствует традиционный отчет Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Эксперты ISW следят за событиями в Украине и считают, что российские военные готовятся к удару в Луганской области.
— Использование российскими военными средств на уровне военного округа в районе Кременной указывает на то, что российские силы, вероятно, продолжают отдавать предпочтение операциям вдоль линии Кременная – Сватово на фоне потенциальной подготовки российских военных к решающему удару в Луганске, — отмечают эксперты.
Обновление российской мобилизации и формирование вооруженных сил продолжает негативно влиять на кадровый потенциал в ущерб российским оперативным возможностям в Украине.
Обновление российской мобилизации и формирование вооруженных сил продолжает негативно влиять на кадровый потенциал в ущерб российским оперативным возможностям в Украине.
Также ISW публикует свою карту боевых действий.
По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает перемещать в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Кроме железнодорожных перевозок, использует военно-транспортную и гражданскую авиацию.
В течение текущих суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области, совершил девять авиационных ударов и 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение в Купянском направлении.
Среди них — Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестово Харьковской области и Ивановка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.
Среди них — Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестово Харьковской области и Ивановка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 40 населенных пунктов.
Не прекращает терроризировать мирное население городов и селений вдоль правого берега реки Днепр.
От артиллерийских обстрелов российских оккупантов пострадала гражданская инфраструктура Дорожнянки, Железнодорожного, Белогорья, Лукьяновского и Каменского Запорожской области и Гавриловки, Дудчан, Ивановки, Антоновки и Днепровского Херсонской области.
В Луганске, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании Вагнер.
В Луганске, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании Вагнер.
Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми.
Наша авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки сделали огневое поражение пункта управления, двух районов сосредоточения живой силы и военной техники и боеприпасов врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки сделали огневое поражение пункта управления, двух районов сосредоточения живой силы и военной техники и боеприпасов врага.
Россияне продолжают коварно действовать на Бахмутском направлении: об этом рассказал военный. Какая ситуация в Бахмуте — читай в материале.
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