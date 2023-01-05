Россияне стремились захватить Киев “за два дня”, но сломали зубы о могущественную, тысячелетнюю историю столицы Киевской Руси. Сегодня Киев считают лучшим городом мира в 2023 году, и это исторически и доказательно, насколько велика пропасть между нами и врагом.

Эта война идет не только на физических границах, но и на культурных форпостах. И пока из украинских городов исчезают последние упоминания о россиянах, на физическом фронте ВСУ уничтожают оккупантов. Об этом свидетельствует традиционный отчет Генштаба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты ISW следят за событиями в Украине и считают, что российские военные готовятся к удару в Луганской области.

— Использование российскими военными средств на уровне военного округа в районе Кременной указывает на то, что российские силы, вероятно, продолжают отдавать предпочтение операциям вдоль линии Кременная – Сватово на фоне потенциальной подготовки российских военных к решающему удару в Луганске, — отмечают эксперты.

Обновление российской мобилизации и формирование вооруженных сил продолжает негативно влиять на кадровый потенциал в ущерб российским оперативным возможностям в Украине.

Актуальная карта боевых действий в Украине 5 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте / 2 Фотографии

Также ISW публикует свою карту боевых действий.

Оперативная ситуация в Украине на 5 января 2023 года

По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает перемещать в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Кроме железнодорожных перевозок, использует военно-транспортную и гражданскую авиацию.

В течение текущих суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области, совершил девять авиационных ударов и 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение в Купянском направлении.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском ведет оборону. Проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр.

и ведет оборону. Проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация стабильная, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

и направлениях ситуация стабильная, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Сиверском и Слобожанском направлениях танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка — Сумской и Красне, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка, Фиголовка и Двухлетняя в Харьковской области.

и направлениях танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов и Черниговской области; — Сумской и и в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов.

Среди них — Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестово Харьковской области и Ивановка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности, это — Спирне, Берестовое, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

и направлениях обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности, это — и Донецкой области. На Новопавловском направлении под огненное поражение оккупантов попали Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 40 населенных пунктов.

Не прекращает терроризировать мирное население городов и селений вдоль правого берега реки Днепр.

От артиллерийских обстрелов российских оккупантов пострадала гражданская инфраструктура Дорожнянки, Железнодорожного, Белогорья, Лукьяновского и Каменского Запорожской области и Гавриловки, Дудчан, Ивановки, Антоновки и Днепровского Херсонской области.

В Луганске, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании Вагнер.

Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми.

Наша авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки сделали огневое поражение пункта управления, двух районов сосредоточения живой силы и военной техники и боеприпасов врага.

Россияне продолжают коварно действовать на Бахмутском направлении: об этом рассказал военный. Какая ситуация в Бахмуте — читай в материале.

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