Росіяни прагнули захопити Київ “за два дні”, та зламали зуби об могутню, тисячолітню історію столиці Київської Русі. Сьогодні Київ вважають найкращим містом світу у 2023 році, і це — історично та доказово, наскільки велика прірва між нами та ворогом.

Ця війна триває не лише на фізичних кордонах, а й на культурних форпостах. І доки з українських міст зникають останні згадки про росіян, на фізичному фронті ЗСУ знищують окупантів. Про це свідчить традиційний звіт Генштабу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Зараз також дивляться

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти ISW стежать за подіями в Україні та вважають, що російські військові готуються до удару в районі Луганської області.

— Використання російськими військовими засобів на рівні військового округу в районі Кремінної вказує на те, що російські сили, ймовірно, продовжують віддавати перевагу операціям уздовж лінії Кремінна-Сватове на тлі потенційної підготовки російських військових до вирішального удару в Луганську, — зазначають експерти.

Оновлення російської мобілізації та формування збройних сил продовжують негативно впливати на кадровий потенціал на шкоду російським оперативним можливостям в Україні.

Актуальна карта бойових дій в Україні 5 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті / 2 Фотографії

Також ISW публікує свою карту бойових дій.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 січня 2023 року

За даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію.

Протягом поточної доби противник завдав трьох ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев’ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка — Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів.

Серед них — Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

та напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це — та Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених пунктів.

Не припиняє тероризувати мирне населення міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро.

Від артилерійських обстрілів російських окупантів постраждала цивільна інфраструктура Дорожнянки, Залізничного, Білогір’я, Лук’янівського і Кам’янського Запорізької області та Гаврилівки, Дудчан, Іванівки, Антонівки та Дніпровського на Херсонщині.

В місті Луганськ, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії Вагнер.

Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.

Наша авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, двох районів зосередження живої сили та військової техніки й складу боєприпасів ворога.

Росіяни продовжують підступно діяти на Бахмутському напрямку: про це розповів військовий. Яка ситуація в Бахмуті — читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!