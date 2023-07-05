Украина

Безуспешные ДРГ оккупанта понесли потери и отступили: карта боевых действий в Украине 5 июля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 июля 2023, 06:00
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