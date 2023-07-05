Безуспешные ДРГ оккупанта понесли потери и отступили: карта боевых действий в Украине 5 июля в режиме онлайн

Когда руководство окупантов не может проследить за поведением своих подчиненных на карте боевых действий и позволяет им нарушать все законы и обычаи войны, оно начинает возобновлять попытки создать на своей территории аналог оруэлловской антиутопии.

Об этом свидетельствуют сообщения The New York Times о том, что Кремль предоставил российским правоохранительным органам больше инструментов для взлома личных учетных записей.

Будет ли сценарий все больше походить на выдуманную страну, где за всеми следят даже стены, неизвестно. Однако одно понятно — украинцы не отдадут свою свободу и в конце концов преодолеют империю зла.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на четырех участках фронта и немного продвинулись.

В то же время Кремль продолжает использовать инструменты цифрового авторитаризма для слежки за населением России и стремится расширить внутреннее производство технологий слежения.

Так, 3 июня издание The New York Times сообщило, что Кремль предоставил российским правоохранительным органам, в частности ФСБ, больше инструментов для мониторинга местонахождения телефонов, взлома личных аккаунтов и отслеживания активности в зашифрованных программах, таких как Telegram, WhatsApp и Signal.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по жилым домам города Первомайский Харьковской области. Кроме того, нанес 35 авиационных ударов и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях 3 июля враг предпринял неудачные попытки проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил. Для прикрытия ухода ДРГ применил ствольную и реактивную артиллерию.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Михальчина Слобода Черниговской области, Середина-Буда, Волковка Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Веселое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области.

Вместе с тем, украинские воины продолжали вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Александро-Шультино и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Вместе с тем, противник совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, серди них Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополья Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области, Змиевка, Львово, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Станислав Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Во временно оккупированном населенном пункте Малоянисоль Донецкой области отмечено размещение подразделения российских оккупационных войск.

Российские захватчики продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Оккупанты почти постоянно употребляют алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии издеваются над гражданскими жителями, наносят им телесные повреждения, занимаются мародерством.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, три по зенитно-ракетным комплексам, один по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и две радиоэлектронной станции борьбы противника.

Российские оккупанты придумывают хитрости и ловушки, чтобы остановить контрнаступление украинских военных. Читай подробнее, как выглядит линия обороны россиян на Юге.

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