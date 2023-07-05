Безуспішні ДРГ окупанта зазнали втрат та відступили: карта бойових дій в Україні 5 липня в режимі онлайн

Коли керівництво окупантів не може прослідкувати за поведінкою своїх підлеглих на карті бойових дій та дозволяє їм порушувати усі закони та звичаї війни, воно починає відновлювати спроби створити на своїй території аналог оруеллівської антиутопії.

Про це свідчать повідомлення The New York Times. Зокрема, про те, що Кремль надав російським правоохоронним органам більше інструментів, щоб зламувати особисті облікові записи.

Чи буде сценарій і далі наближатись до вигаданої країни, де за всіма слідкують навіть стіни, невідомо. Проте зрозуміло одне — українці не віддадуть свою свободу та зрештою здолають імперію зла.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту та трохи просунулися.

Водночас Кремль продовжує використовувати інструменти цифрового авторитаризму для стеження за населенням Росії та прагне розширити внутрішнє виробництво технологій стеження.

Так, 3 червня видання The New York Times повідомило, що Кремль надав російським правоохоронним органам, зокрема ФСБ, більше інструментів для моніторингу місцеперебування телефонів, злому особистих облікових записів і відстеження активності у зашифрованих програмах, таких як Telegram, WhatsApp і Signal.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по житлових будинках міста Первомайський Харківської області. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби сталося 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках 3 липня ворог здійснив невдалі спроби проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат та відступив. Для прикриття відходу ДРГ застосував ствольну та реактивну артилерію.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Михальчина Слобода Чернігівської області, Середина-Буда, Вовківка Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби за підтримки авіації противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі на захід від Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Олександро-Шультине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Разом з тим, противник здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема, постраждали Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Гостре, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Макарівка та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області.

Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області, Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У тимчасово окупованому населеному пункті Малоянисоль Донецької області відзначено розміщення підрозділу російських окупаційних військ.

Російські загарбники продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни. Окупанти майже постійно вживають алкогольні напої та у нетверезому стані знущаються з цивільних мешканців, завдають їм тілесних ушкоджень, займаються мародерством.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, три — по зенітно-ракетних комплексах, один — по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Російські окупанти вигадують хитрощі та пастки, щоб зупинити контрнаступ українських військових. Читай детальніше, як виглядає лінія оборони росіян на Півдні.

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