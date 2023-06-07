Очередной террористический акт россиян и минус 14 подразделений оккупантов: карта боевых действий в Украине 7 июня в режиме онлайн

Понять причины того или иного поступка российских оккупантов достаточно сложно, ведь никогда не знаешь, какие мысли пленили голову террориста, стремящегося к одному — захватить все территории и уничтожить все живое на карте боевых действий.

Так вчера, 6 июня, россияне взорвали Каховскую ГЭС и в очередной раз продемонстрировали миру свою подлинную сущность.

По одной из версий, таким образом, захватчики пытались остановить украинское контрнаступление. Однако ничего не поможет оккупантам спастись от справедливости, ведь все преступники рано или поздно будут изгнаны с украинской земли и наказаны согласно международному праву.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска провели безуспешные разведывательные действия северо-восточнее города Харькова и продолжили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.

Кроме того, российские оккупанты продолжили ограниченные наступательные действия на рубеже Авдеевка-Донецк.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 7 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Также враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Кроме того, минувшей ночью российские террористы совершили очередное военное преступление — с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов в районе Огурцового Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Каменка, Карповичи, Тимоновичи, Медведевка, Галагановка Черниговской области, Середина Буда, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка, Запсилье, Мирополье, Миропольское, Великая Писаревка Сумской области.

Под огнем также Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Гатище, Синельниково, Кирпичное, Старица, Волчанск, Зибино, Караичное, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Милово, Великий Бурлук, Отрадное, Фиголовка в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение минувших суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестовое Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорное, Веселое, Григоровка и Ивановка Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клищиевки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 12 атак противника в районе города Марьинка.

Вместе с тем враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Ольговскому Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области, Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области, Одрадокаменка Херсонской области и Херсон.

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Российские оккупационные войска продолжают нести потери на поле боя. У врага по всем направлениям, из-за большого количества раненых, не хватает медицинского персонала. Поэтому противник начал привлекать студентов из медицинских вузов РФ для работы в прифронтовых военных медицинских учреждениях разного типа.

В частности, в Токмак Запорожской области на двадцатидневный срок прибыли студенты из медицинских вузов РФ для прохождения медицинской стажировки в боевых подразделениях.

В то же время российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

Недавно в населенном пункте Алексеевка Херсонской области на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь. Там находится около 25 военнослужащих медицинского персонала для лечения оккупантов с ранениями разной степени тяжести.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили девять пунктов управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 16 других важных целей врага.

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