Украина

Очередной террористический акт россиян и минус 14 подразделений оккупантов: карта боевых действий в Украине 7 июня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 июня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

Больше видео
0:04:56
Сховища у Черкасах та Дніпрі
Доступность, наличие указательных знаков и не только — как проверяют укрытия в Черкассах и Днепре
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР
Що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС: зона затоплення
Техногенная катастрофа исторического масштаба — вероятные последствия подрыва Каховской ГЭС
Карта бойових дій в Україні
Противник использует гражданские здания как морги: карта боевых действий в Украине 6 июня в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
0:03:35
Олена Зеленська відновлює будинки

Уже в декабре заедут в новое жилище! Елена Зеленская помогает восстанавливать дома для многодетных семей
0:04:56
Сховища у Черкасах та Дніпрі
Доступность, наличие указательных знаков и не только — как проверяют укрытия в Черкассах и Днепре
Карта бойових дій в Україні
Очередной террористический акт россиян и минус 14 подразделений оккупантов: карта боевых действий в Украине 7 июня в режиме онлайн
0:03:36
СБУ затримує блогера
Украинские блогеры Vs съемка работы ПВО. Какое наказание ждет желающих набрать лайки
0:14:07
Як проходить бойовий виліт гелікоптерів: історія пілота Вікінга
Как происходит боевой вылет военных вертолетов? Пилот Викинг про особенные задачи на передовой
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР
Що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС: зона затоплення
Техногенная катастрофа исторического масштаба — вероятные последствия подрыва Каховской ГЭС
Карта бойових дій в Україні
Противник использует гражданские здания как морги: карта боевых действий в Украине 6 июня в режиме онлайн
0:01:52
Александра Паскаль
“Запомните имя юной чемпионки!” Семилетняя Саша, потерявшая ногу в результате обстрела, победила на соревнованиях
Днепр
Меня спас холодильник… Что пережили жители уничтоженного россиянами дома в пригороде Днепре
Больше видео
Сховища у Черкасах та Дніпрі
Читать дальше
Доступность, наличие указательных знаков и не только — как проверяют укрытия в Черкассах и Днепре
СБУ затримує блогера
Читать дальше
Украинские блогеры Vs съемка работы ПВО. Какое наказание ждет желающих набрать лайки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь