Україна

Черговий терористичний акт росіян та мінус 14 підрозділів окупантів: карта бойових дій в Україні 7 червня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Червня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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