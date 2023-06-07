Черговий терористичний акт росіян та мінус 14 підрозділів окупантів: карта бойових дій в Україні 7 червня в режимі онлайн

Зрозуміти причини того чи іншого вчинку російських окупантів досить складно, адже ніколи не знаєш, які думки полонили голову терориста, який прагне єдиного — загарбати всі території та знищити все живе на карті бойових дій.

Так вчора, 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС та вкотре продемонстрували світу свою справжню сутність.

За однією з версій, таким чином загарбники намагались зупинити український контрнаступ. Однак нічого не допоможе окупантам врятуватись від справедливості, адже усі злочинці рано чи пізно будуть вигнані з української землі та покарані згідно з міжнародним правом.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська провели безуспішні розвідувальні дії на північний схід від міста Харків і продовжили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Крім того, російські окупанти продовжили обмежені наступальні дії на рубежі Авдіївка – Донецьк.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Також ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Крім того, минулої ночі російські терористи здійснили черговий воєнний злочин — з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Кам’янка, Карповичі, Тимоновичі, Медведівка, Галаганівка Чернігівської області, Середина Буда, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка, Запсілля, Миропілля, Миропільське, Велика Писарівка Сумської області.

Під вогнем також Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірне, Веселе, Григорівка та Іванівка Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Малинівка, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Торецьк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 атак противника в районі міста Мар’їнка.

Разом з тим, ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Ольгівському Запорізької області.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області та міста Херсон.

Читати на тему Черговий воєнний злочин! Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаб катастрофи Читай у нашому матеріалі про наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою. У ворога на всіх напрямках, через велику кількість поранених, не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вузів РФ до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу.

Зокрема, до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вузів РФ для проходження медичного стажування в бойових підрозділах.

Водночас російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Нещодавно, в населеному пункті Олексіївка Херсонської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь. Там перебуває близько 25 військовослужбовців медичного персоналу для лікування окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили дев’ять пунктів управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 16 інших важливих цілей ворога.

Також раніше ми розповідали про ймовірні наслідки підриву Каховської ГЕС та чому це може стати техногенною катастрофою історичного масштабу.

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