Отражение более 50 вражеских атак и уничтожение беспилотников: карта боевых действий в Украине 9 апреля в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине, к сожалению, продолжает разворачиваться на наших глазах даже на праздники. Ведь у войны нет выходных.

Несмотря на то, что христиане западного обряда во всем мире сегодня отмечают Пасху, россияне продолжают безжалостно обстреливать мирное население Украины и вести неудачные наступления на нашу землю.

Поэтому важно читать сводку Генштаба ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российское наступление приближается к кульминации, ведь темпы наступательных операций оккупантов вдоль всей линии фронта снижаются. При этом захватчики используют артиллерию, чтобы компенсировать свой ухудшенный наступательный потенциал.

Кроме того, российская ракетная кампания по разрушению энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалилась и Россия, похоже, отказалась от этих усилий.

ISW предполагает, что Россия может готовить атаку под ложным флагом в Сумской области. Также оккупанты вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.

Хотя российские войска продолжают добиваться определенных успехов вокруг Бахмута, напряжение между Группой Вагнера и регулярной армией РФ усиливается, ведь каждый хочет превысить свою роль в наступлении на этом направлении.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 апреля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

четыре ракетных удара;

40 авиационных ударов;

58 выстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За минувшие сутки благодаря мужеству каждого бойца по указанным направлениям было отбито более 50 вражеских атак, — пишут в Генштабе.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирований вражеских наступательных группировок не выявлено. Россияне обстреляли населенные пункты Гремьяч Черниговской области, Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караическое и Чугуновка Харьковской области.

и направлениях признаков формирований вражеских наступательных группировок не выявлено. Россияне обстреляли населенные пункты Гремьяч Черниговской области, Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караическое и Чугуновка Харьковской области. На Купянском направлении под вражеский огонь попали населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестово Харьковской области.

направлении под вражеский огонь попали населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг провел неудачные наступательные действия в районе юга Кузьминого и Верхнекаменского. От артиллерийских обстрелов пострадала Чернещина Харьковской области: Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

направлении враг провел неудачные наступательные действия в районе юга Кузьминого и Верхнекаменского. От артиллерийских обстрелов пострадала Чернещина Харьковской области: Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении бои продолжаются. Противник провел неудачные наступательные действия в районе населённого пункта Богдановка. Украинские подразделения отразили около десяти вражеских атак. Российскими обстрелами повреждено более 15 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области.

направлении бои продолжаются. Противник провел неудачные наступательные действия в районе населённого пункта Богдановка. Украинские подразделения отразили около десяти вражеских атак. Российскими обстрелами повреждено более 15 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты проводили наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имели. За Марьинку продолжаются самые жестокие бои. Там были отражены более 15 вражеских атак. В то же время под российские обстрелы попали Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг не проводил наступательных операций, но обстрелял населенные пункты Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское в Донецкой области.

направлении враг не проводил наступательных операций, но обстрелял населенные пункты Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское в Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает строить оборонительные линии и позиции. Обстреляно более 40 населенных пунктов вблизи прифронтовой линии. Среди них Времовка, Новопольская Донецкая область; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Камышаны, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Российские военные продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории Херсонской области.

В частности, в Горностаевском районе захватчики проверяют личные телефоны у местного населения на наличие фото, видео и “запретного” контента. Россияне записывают персональные данные людей и избирательно обыскивают их дома.

Тем временем украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили два БпЛА типа Supercam, шесть БпЛА типа Орлан-10 и шесть БпЛА типа Zala.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

один склад боеприпасов;

одну позицию средств противовоздушной обороны;

пять станций радиоэлектронной борьбы противника.

Вражеская артиллерия в Донецкой области не утихает. Однако люди не опускают руки. Смотри, как жители Северска не сдаются и продолжают жить под обстрелами.

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