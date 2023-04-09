Отражение более 50 вражеских атак и уничтожение беспилотников: карта боевых действий в Украине 9 апреля в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине, к сожалению, продолжает разворачиваться на наших глазах даже на праздники. Ведь у войны нет выходных.
Несмотря на то, что христиане западного обряда во всем мире сегодня отмечают Пасху, россияне продолжают безжалостно обстреливать мирное население Украины и вести неудачные наступления на нашу землю.
Поэтому важно читать сводку Генштаба ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российское наступление приближается к кульминации, ведь темпы наступательных операций оккупантов вдоль всей линии фронта снижаются. При этом захватчики используют артиллерию, чтобы компенсировать свой ухудшенный наступательный потенциал.
Кроме того, российская ракетная кампания по разрушению энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалилась и Россия, похоже, отказалась от этих усилий.
ISW предполагает, что Россия может готовить атаку под ложным флагом в Сумской области. Также оккупанты вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
Хотя российские войска продолжают добиваться определенных успехов вокруг Бахмута, напряжение между Группой Вагнера и регулярной армией РФ усиливается, ведь каждый хочет превысить свою роль в наступлении на этом направлении.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За минувшие сутки благодаря мужеству каждого бойца по указанным направлениям было отбито более 50 вражеских атак, — пишут в Генштабе.
Ситуация на фронте по направлениям:
Российские военные продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории Херсонской области.
В частности, в Горностаевском районе захватчики проверяют личные телефоны у местного населения на наличие фото, видео и “запретного” контента. Россияне записывают персональные данные людей и избирательно обыскивают их дома.
Тем временем украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили два БпЛА типа Supercam, шесть БпЛА типа Орлан-10 и шесть БпЛА типа Zala.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
Вражеская артиллерия в Донецкой области не утихает. Однако люди не опускают руки. Смотри, как жители Северска не сдаются и продолжают жить под обстрелами.
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