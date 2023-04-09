Украина

Отражение более 50 вражеских атак и уничтожение беспилотников: карта боевых действий в Украине 9 апреля в режиме онлайн

Елена Яковлева, редактор сайта 09 апреля 2023, 10:15
Карта бойових дій в Україні 09.04.2023 онлайн

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