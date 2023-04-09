Україна

Відбиття понад 50 ворожих атак та знищення безпілотників: карта бойових дій в Україні 9 квітня в режимі онлайн

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Квітня 2023, 10:15
Карта бойових дій в Україні 09.04.2023 онлайн

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