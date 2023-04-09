Відбиття понад 50 ворожих атак та знищення безпілотників: карта бойових дій в Україні 9 квітня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні, на жаль, продовжує розгортатись на наших очах навіть на свята. Адже війна не має вихідних.

Попри те, що християни західного обряду у всьому світі сьогодні святкують Великдень, росіяни продовжують безжально обстрілювати мирне населення України та вести невдалі наступи на нашу землю.

Тому важливо читати зведення Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російський наступ наближається до кульмінації, адже темпи наступальних операцій окупантів уздовж усієї лінії фронту знижуються. При цьому загарбники використовують артилерію, щоб компенсувати свій погіршений наступальний потенціал.

Крім того, російська ракетна кампанія з руйнації енергетичної інфраструктури України остаточно провалилася, і Росія, схоже, відмовилася від цих зусиль.

ISW припускає, що Росія може готувати атаку під фальшивим прапором у Сумській області. Також окупанти вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

Хоч російські війська продовжують досягати певних успіхів навколо Бахмута, напруга між Групою Вагнера та регулярною армією РФ посилюється, адже кожен хоче підвищити свою роль у наступі на цьому напрямку.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 квітня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

чотири ракетні удари;

40 авіаційних ударів;

58 пострілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За минулу добу завдяки мужності кожного бійця на вказаних напрямках було відбито понад 50 ворожих атак, — пишуть у Генштабі.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено. Росіяни обстріляли населені пункти Грем’яч Чернігівської області, Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур’я, Високе Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Вільхівка, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка Харківської області.

та напрямках ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено. Росіяни обстріляли населені пункти Грем’яч Чернігівської області, Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур’я, Високе Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Вільхівка, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка Харківської області. На Куп’янському напрямку під ворожий вогонь потрапили населені пункти Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області.

напрямку під ворожий вогонь потрапили населені пункти Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог провів невдалі наступальні дії в районі півдня Кузьминого та Верхньокам’янського. Від артилерійського обстрілу постраждала Чернещина Харківської області: Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області.

напрямку ворог провів невдалі наступальні дії в районі півдня Кузьминого та Верхньокам’янського. Від артилерійського обстрілу постраждала Чернещина Харківської області: Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку бої тривають. Противник провів невдалі наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Українські підрозділи відбили близько десяти ворожих атак. Російськими обстрілами пошкоджено понад 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Новодмитрівка та Дружба Донецької області.

напрямку бої тривають. Противник провів невдалі наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Українські підрозділи відбили близько десяти ворожих атак. Російськими обстрілами пошкоджено понад 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Новодмитрівка та Дружба Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти проводили наступальні дії в районах Новокалинового, Північного, Первомайського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мали. За Мар’їнку тривають найзапекліші бої. Там було відбито понад 15 ворожих атак. Водночас під російські обстріли потрапили Новокалинове, Кам’янка, Степове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог не проводив наступальних операцій, але обстріляв населені пункти Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Новомайорське в Донецькій області.

напрямку ворог не проводив наступальних операцій, але обстріляв населені пункти Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Новомайорське в Донецькій області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує будувати оборонні лінії та позиції. Обстріляно понад 40 населених пунктів поблизу прифронтової лінії. Серед них Времівка, Новопільська Донецька область; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове, Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Микільське, Комишани, Білозерка, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.

Російські військові продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Зокрема, в Горностаївському районі загарбники перевіряють особисті телефони в місцевого населення на наявність фото, відео та “забороненого” контенту. Росіяни записують персональні дані людей та вибірково обшукують їхні оселі.

Тим часом українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два БпЛА типу Supercam, шість БпЛА типу Орлан-10 та шість БпЛА типу Zala.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки;

один склад боєприпасів;

одну позицію засобів протиповітряної оборони;

п’ять станцій радіоелектронної боротьби противника.

Ворожа артилерія у Донецькій області не затихає. Однак люди не опускають руки. Дивись, як жителі Сіверська не здаються та продовжують жити під обстрілами.

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