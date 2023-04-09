Відбиття понад 50 ворожих атак та знищення безпілотників: карта бойових дій в Україні 9 квітня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні, на жаль, продовжує розгортатись на наших очах навіть на свята. Адже війна не має вихідних.
Попри те, що християни західного обряду у всьому світі сьогодні святкують Великдень, росіяни продовжують безжально обстрілювати мирне населення України та вести невдалі наступи на нашу землю.
Тому важливо читати зведення Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російський наступ наближається до кульмінації, адже темпи наступальних операцій окупантів уздовж усієї лінії фронту знижуються. При цьому загарбники використовують артилерію, щоб компенсувати свій погіршений наступальний потенціал.
Крім того, російська ракетна кампанія з руйнації енергетичної інфраструктури України остаточно провалилася, і Росія, схоже, відмовилася від цих зусиль.
ISW припускає, що Росія може готувати атаку під фальшивим прапором у Сумській області. Також окупанти вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
Хоч російські війська продовжують досягати певних успіхів навколо Бахмута, напруга між Групою Вагнера та регулярною армією РФ посилюється, адже кожен хоче підвищити свою роль у наступі на цьому напрямку.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
За минулу добу завдяки мужності кожного бійця на вказаних напрямках було відбито понад 50 ворожих атак, — пишуть у Генштабі.
Ситуація на фронті за напрямками:
Російські військові продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Зокрема, в Горностаївському районі загарбники перевіряють особисті телефони в місцевого населення на наявність фото, відео та “забороненого” контенту. Росіяни записують персональні дані людей та вибірково обшукують їхні оселі.
Тим часом українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два БпЛА типу Supercam, шість БпЛА типу Орлан-10 та шість БпЛА типу Zala.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
Ворожа артилерія у Донецькій області не затихає. Однак люди не опускають руки. Дивись, як жителі Сіверська не здаються та продовжують жити під обстрілами.
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