Актуальная карта боевых действий в Украине 10 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вчера, 9 ноября, командующий войсками захватчиков в Украине Сергей Суровикин и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили об “уходе” оккупантов с правого берега Днепра, включая Херсон.

Однако радоваться освобождению Херсонской области еще рано, утверждают украинские военные. Ведь такой показательный шаг может свидетельствовать о намерениях россиян устроить ловушку для наших защитников.

Пожалуйста, потребляй только проверенную информацию и прислушивайся к Генштабу ВСУ, который ежедневно подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 ноября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что силы Группы Вагнера преувеличивают свои заявленные территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от обычных российских сил.

Захватчики проводят наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.

Оккупационные власти Херсонской области, возможно, пытаются вытеснить жителей из западной части региона, перерезая коммуникации на соответствующем берегу Днепра.

Украинские силы, вероятно, добились незначительных успехов северо-западнее Сватового, Луганская область, а российские источники утверждают, что ВСУ усилили наступательные операции в направлении Кременной.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 ноября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение последних суток россияне нанесли:

восемь ракетных ударов;

десять авиационных ударов;

более четырех обстрелов из РСЗО.

Ударам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Беларуси. Продолжается формирование совместной русско-беларусской группировки войск.

На других направлениях оккупанты обстреляли:

на Северском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Применен ударный БпЛА;

направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Применен ударный БпЛА; на Слобожанском направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БпЛА;

направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БпЛА; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;

и направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка; на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Нью-Йорк и Южное;

направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Нью-Йорк и Южное; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка и Каменское;

и направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка и Каменское; на Южнобужском направлении — в районах более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Враг продолжает вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 50 вылетов.

Из Северодонецка Луганской области российские захватчики вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили местного населения. Такое мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых “органов госбезопасности”.

Авиация Сил обороны Украины на протяжении последних суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражением оказались два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств ПВО россиян.

Также наши военные по разным направлениям сбили пять вражеских БпЛА Шахед и два Орлана.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за последние сутки поразили:

шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

две станции радиоэлектронной борьбы;

другие важные военные объекты противника.

В интернете ходят сообщения о том, что совсем скоро Украине поставят крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP. Читай их характеристики и дальность действия.

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