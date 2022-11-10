Актуальная карта боевых действий в Украине 10 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вчера, 9 ноября, командующий войсками захватчиков в Украине Сергей Суровикин и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили об “уходе” оккупантов с правого берега Днепра, включая Херсон.
Однако радоваться освобождению Херсонской области еще рано, утверждают украинские военные. Ведь такой показательный шаг может свидетельствовать о намерениях россиян устроить ловушку для наших защитников.
Пожалуйста, потребляй только проверенную информацию и прислушивайся к Генштабу ВСУ, который ежедневно подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что силы Группы Вагнера преувеличивают свои заявленные территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от обычных российских сил.
Захватчики проводят наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.
Оккупационные власти Херсонской области, возможно, пытаются вытеснить жителей из западной части региона, перерезая коммуникации на соответствующем берегу Днепра.
Украинские силы, вероятно, добились незначительных успехов северо-западнее Сватового, Луганская область, а российские источники утверждают, что ВСУ усилили наступательные операции в направлении Кременной.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение последних суток россияне нанесли:
Ударам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Сумской областей.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Беларуси. Продолжается формирование совместной русско-беларусской группировки войск.
На других направлениях оккупанты обстреляли:
Из Северодонецка Луганской области российские захватчики вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили местного населения. Такое мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых “органов госбезопасности”.
Авиация Сил обороны Украины на протяжении последних суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражением оказались два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств ПВО россиян.
Также наши военные по разным направлениям сбили пять вражеских БпЛА Шахед и два Орлана.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за последние сутки поразили:
В интернете ходят сообщения о том, что совсем скоро Украине поставят крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP. Читай их характеристики и дальность действия.
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