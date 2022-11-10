Актуальна карта бойових дій в Україні 10 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Учора, 9 листопада, командувач військами загарбників в Україні Сергій Суровікін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосили про “відхід” окупантів з правого берега Дніпра включно з Херсоном.

Утім радіти звільненню Херсонської області ще зарано, стверджують українські військові. Адже такий показовий крок може свідчити про наміри росіян влаштувати пастку для наших захисників.

Будь ласка, споживай лише перевірену інформацію та дослухайся до Генштабу ЗСУ, який щодня детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що сили Групи Вагнера перебільшують свої заявлені територіальні здобутки на Донбасі, щоб ще більше відрізнити себе від звичайних російських сил.

Загарбники проводять наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області.

Окупаційна влада Херсонської області, можливо, намагається витіснити жителів із західної частини регіону, перерізаючи комунікації на відповідному березі Дніпра.

Українські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, Луганська область, а російські джерела стверджують, що ЗСУ посилили наступальні операції в напрямку Кремінної.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 листопада 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом останньої доби росіяни завдали:

вісім ракетних ударів;

десять авіаційних ударів;

понад чотири обстріли з РСЗВ.

Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та залучення ударних БпЛА з території Білорусі. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку — зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка та Уланове Сумської області. Застосовано ударний БпЛА;

напрямку — зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка та Уланове Сумської області. Застосовано ударний БпЛА; на Слобожанському напрямку — з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;

напрямку — з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА; на Куп’янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;

та напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка; на Бахмутському напрямку — з танків та артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;

напрямку — з танків та артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне; на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

та напрямках — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське; на Південнобузькому напрямку — в районах понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог продовжує вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 50 вильотів.

Із Сєвєродонецька Луганської області російські загарбники вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі місцевого населення. Таке мародерство проходить під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих “органів держбезпеки”.

Авіація Сил оборони України протягом останньої доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів ППО росіян.

Також наші військові на різних напрямках збили п’ять ворожих БпЛА Шахед та два Орлани.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за останню добу уразили:

шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки;

дві станції радіоелектронної боротьби;

інші важливі військові об’єкти противника.

В інтернеті ширяться повідомлення про те, що зовсім незабаром Україні поставлять крилаті ракети Storm Shadow/SCALP. Читай їхні характеристики та дальність дії.

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