Отбивают атаки на земле и держат оборону неба: карта боевых действий в Украине 12 июля в режиме онлайн

Украина и весь мир следят за новостями саммита НАТО в Вильнюсе. Украинцы мониторят новости и ждут важных решений, но и не забывают проверять карту боевых действий.

Украинские военные делают все для возвращения наших территорий, им нужно не только оружие, но наша поддержка и помощь с другим оборудованием. Так что не забываем донатить и поддерживать бойцов.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на северных и южных окрестностях Бахмута.

Российские войска начали штурм украинских позиций на линии столкновения Донецк – Авдеевка.

Российские и украинские войска продлили наземные обстрелы вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed по Украине.

В ночь на 12 июля 2023 года российские оккупанты атаковали нашу страну с северо-восточного направления. Всего в ударе было использовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований Центр и Восток.

В течение суток 11 июля российские военные также атаковали нашу страну дронами Shahed. Всего было привлечено 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА. Также наши защитники уничтожили пять разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

За прошедшие сутки враг нанес 65 авиационных ударов и произвел 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Волфиного Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Карповичи, Николаевка Черниговской области; Сопич, Ромашково Сумской области и Стрелка, Ветеринарное, Строевка и Сотницкий Казачок Харьковской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Волфиного Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Карповичи, Николаевка Черниговской области; Сопич, Ромашково Сумской области и Стрелка, Ветеринарное, Строевка и Сотницкий Казачок Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Подолы, Кучеровка и Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Подолы, Кучеровка и Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области.

направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области. На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Южное и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка и города Авдеевка. В то же время оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Бердичи, Северное и Невельское Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка и города Авдеевка. В то же время оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Бердичи, Северное и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка, Победа и Елизаветовка Донецкой области.

направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка, Победа и Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в Благодатном районе. Нанес авиационные удары возле Отрадного, Сторожевого, Ровно и Макаровки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Благодатное, Макаровка и Пречистовка Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в Благодатном районе. Нанес авиационные удары возле Отрадного, Сторожевого, Ровно и Макаровки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Благодатное, Макаровка и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Золотая Балка, Молодежное Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Полтавка, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львово, Инженерное, Токаревка Херсонской области и Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка Николаевской области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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