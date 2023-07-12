Украина

Отбивают атаки на земле и держат оборону неба: карта боевых действий в Украине 12 июля в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 июля 2023, 09:30
Карта бойових дій в Україні 12.07.2023 онлайн

Больше видео
0:06:05
Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати
Страна в смартфоне, но не для своих героев. Родственники погибших военных не могут получить законные выплаты
0:03:54
Чому до нас ніхто не приїздить? Люди самотужки відновлюють Благодатне
Детские кроватки посреди руин. Жители Благодатного самостоятельно восстанавливают заминированную деревню
0:03:10
Очне навчання в Одесі: чи підуть 1 вересня діти в школу
Детям точно хватит укрытий? Как Одесса готовится к новому учебному году
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
Весь урожай погибнет? Аграрии Запорожской области остались без воды для полива
Смотреть больше

Последние видео
0:04:48
Виктория Андруша

Голос Виктории. Как одна история способна взбудоражить общество — рассказ учительницы о российском плену
Карта бойових дій в Україні 12.07.2023 онлайн
Отбивают атаки на земле и держат оборону неба: карта боевых действий в Украине 12 июля в режиме онлайн
0:10:21
Фонд Олени Пінчук
Помощь матерям и женщинам на передовой — присоединяйся к проекту Час настав
0:06:05
Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати
Страна в смартфоне, но не для своих героев. Родственники погибших военных не могут получить законные выплаты
0:03:54
Чому до нас ніхто не приїздить? Люди самотужки відновлюють Благодатне
Детские кроватки посреди руин. Жители Благодатного самостоятельно восстанавливают заминированную деревню
0:03:02
Відновлює житло родинам Нікополя, яке нищать росіяни
Превратила собственную свадьбу в аукцион. Как благотворительница отстраивает жилье для бабушек Никополя
Зеленський у литві
Украина защитит и свою, и вашу свободу! Мощное выступление Зеленского в Вильнюсе
0:03:10
Очне навчання в Одесі: чи підуть 1 вересня діти в школу
Детям точно хватит укрытий? Как Одесса готовится к новому учебному году
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
Весь урожай погибнет? Аграрии Запорожской области остались без воды для полива
Карта бойових дій в Україні 11.07.2023 онлайн
Отличная работа ПВО и уничтоженный вражеский вертолет: карта боевых действий в Украине 11 июля в режиме онлайн
Больше видео
Виктория Андруша
Читать дальше
Голос Виктории. Как одна история способна взбудоражить общество — рассказ учительницы о российском плену
Фонд Олени Пінчук
Читать дальше
Помощь матерям и женщинам на передовой — присоединяйся к проекту Час настав

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь