Отбивают атаки на земле и держат оборону неба: карта боевых действий в Украине 12 июля в режиме онлайн

Украина и весь мир следят за новостями саммита НАТО в Вильнюсе. Украинцы мониторят новости и ждут важных решений, но и не забывают проверять карту боевых действий.
Украинские военные делают все для возвращения наших территорий, им нужно не только оружие, но наша поддержка и помощь с другим оборудованием. Так что не забываем донатить и поддерживать бойцов.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на северных и южных окрестностях Бахмута.
Российские войска начали штурм украинских позиций на линии столкновения Донецк – Авдеевка.
Российские и украинские войска продлили наземные обстрелы вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed по Украине.
В ночь на 12 июля 2023 года российские оккупанты атаковали нашу страну с северо-восточного направления. Всего в ударе было использовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований Центр и Восток.
В течение суток 11 июля российские военные также атаковали нашу страну дронами Shahed. Всего было привлечено 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА. Также наши защитники уничтожили пять разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
За прошедшие сутки враг нанес 65 авиационных ударов и произвел 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.
Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, десять артиллерийских средств на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию РЭБ противника.
Российские военные используют тактику выжженной земли и уничтожают населенные пункты. Но украинцы не падают духом и продолжают жить. Ранее мы рассказывали, как жители Благодатного восстанавливают заминированную село.
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