Відбивають атаки на землі та тримають оборону неба: карта бойових дій в Україні 12 липня у режимі онлайн

Україна та весь світ слідкує за новинами саміту НАТО у Вільнюсі. Українці моніторять новини та чекають важливих рішень, але і не забувають перевіряти карту бойових дій.

Українські військові роблять усе для повернення наших територій, їм потрібна не лише зброя, а й наша підтримка й допомога з іншим обладнанням. Тож не забуваємо донатити та підтримувати бійців.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на північних і південних околицях Бахмута.

Російські війська почали штурм українських позицій на лінії зіткнення Донецьк – Авдіївка.

Російські та українські війська продовжили наземні обстріли вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed по Україні.

У ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували нашу країну з північно-східного напрямку. Усього в ударі було залучено 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань Центр та Схід.

Протягом доби 11 липня російські військові також атакували нашу країну дронами Shahed. Усього було залучено 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА. Також наші захисники знищили п’ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Протягом минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліськом у напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли більш як 20 населених пунктів. Зокрема це Карповичі, Миколаївка Чернігівської області; Сопич, Ромашкове Сумської області та Стрілеча, Ветеринарне, Строївка і Сотницький Козачок на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Подоли, Кучерівка та Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Невське Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Торське, Верхньокам’янське і Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Південне та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів біля Нью-Йорка та міста Авдіївка. Водночас окупанти здійснили артилерійські обстріли понад десяти населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Бердичі, Сєверне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка, Побєда та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів біля Одрадного, Сторожевого, Рівнополя та Макарівки. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Благодатне, Макарівка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області та Золота Балка, Молодіжне Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Ольгівське Запорізької області; Козацьке, Львове, Інженерне, Токарівка Херсонської області та місто Херсон, а також Дніпровське, Дмитрівка та Іванівка на Миколаївщині. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ противника.

Російські військові використовують тактику спаленої землі та знищують українські населені пункти. Але українці не занепадають духом та продовжують жити. Раніше ми розповідали, як жителі Благодатного відновлюють заміноване село.

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