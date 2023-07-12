Відбивають атаки на землі та тримають оборону неба: карта бойових дій в Україні 12 липня у режимі онлайн

Україна та весь світ слідкує за новинами саміту НАТО у Вільнюсі. Українці моніторять новини та чекають важливих рішень, але і не забувають перевіряти карту бойових дій.
Українські військові роблять усе для повернення наших територій, їм потрібна не лише зброя, а й наша підтримка й допомога з іншим обладнанням. Тож не забуваємо донатити та підтримувати бійців.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на північних і південних околицях Бахмута.
Російські війська почали штурм українських позицій на лінії зіткнення Донецьк – Авдіївка.
Російські та українські війська продовжили наземні обстріли вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed по Україні.
У ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували нашу країну з північно-східного напрямку. Усього в ударі було залучено 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань Центр та Схід.
Протягом доби 11 липня російські військові також атакували нашу країну дронами Shahed. Усього було залучено 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА. Також наші захисники знищили п’ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Протягом минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.
Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ противника.
Російські військові використовують тактику спаленої землі та знищують українські населені пункти. Але українці не занепадають духом та продовжують жити. Раніше ми розповідали, як жителі Благодатного відновлюють заміноване село.
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