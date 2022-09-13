Актуальная карта боевых действий в Украине 13 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Переломный момент войны уже произошел, и за ним можно с уверенностью наблюдать на карте боевых действий. А темп, с которым бегут российские оккупанты, видимо, удивляет даже их бывших учителей физкультуры.
Однако у украинцев еще много работы, чтобы полностью вернуть себе под контроль земли родной страны, а гражданам своего государства полную свободу.
А чтобы держать верный путь к победе, стоит прислушаться к Генштабу ВСУ, который ежедневно сообщает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Команда Института изучения войны (ISW) публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают тактику террора и запугивания гражданского населения Украины. Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска еще раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов.
Под удары ракет и залпы реактивных систем залпового огня попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Запорожье, Константиновке, Славянске и Краматорске.
Под удары ракет и залпы реактивных систем залпового огня попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Запорожье, Константиновке, Славянске и Краматорске.
Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Первомайское, Белогоровка, Зайцевое, Веселая Долина, Сухой Пруд, Широкое, Партизанское и Любомировка.
Всего в течение суток враг нанес пять ракетных, более десяти авиационных ударов и провел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:
На Южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БПЛА — совершил 56 вылетов.
Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
Украинские защитники не только отбивают вражеские атаки, но и очищают украинскую землю от российских оккупантов по разным направлениям. Читай хронологию освобождения Харьковской области.
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