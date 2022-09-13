Актуальная карта боевых действий в Украине 13 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Переломный момент войны уже произошел, и за ним можно с уверенностью наблюдать на карте боевых действий. А темп, с которым бегут российские оккупанты, видимо, удивляет даже их бывших учителей физкультуры.

Однако у украинцев еще много работы, чтобы полностью вернуть себе под контроль земли родной страны, а гражданам своего государства полную свободу.

А чтобы держать верный путь к победе, стоит прислушаться к Генштабу ВСУ, который ежедневно сообщает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Команда Института изучения войны (ISW) публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают тактику террора и запугивания гражданского населения Украины. Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска еще раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов.

Под удары ракет и залпы реактивных систем залпового огня попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Запорожье, Константиновке, Славянске и Краматорске.

Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Первомайское, Белогоровка, Зайцевое, Веселая Долина, Сухой Пруд, Широкое, Партизанское и Любомировка.

Всего в течение суток враг нанес пять ракетных, более десяти авиационных ударов и провел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Харьковском направлении — в районах Константиновки и Удов ;

направлении — в районах ; на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Старый Караван, Славянск, Татьяновка, Пискуновка, Райгородок и Кривая Лука ;

направлении — в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Веселое, Николаевка Вторая, Зайцевое, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Раздолевка ;

направлении — в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — возле Красногоровки, Марьинки, Водяного, Первомайского и Новомихайловки ;

направлении — возле ; на Новопавловском направлении — в районах Никольского, Пречистовки, Великой Новоселки и Угледара ;

направлении — в районах ; на Запорожском направлении — в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Времовка, Малиновка, Зеленый Гай, Малые Щербаки и Свободное Поле.

На Южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БПЛА — совершил 56 вылетов.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Украинские защитники не только отбивают вражеские атаки, но и очищают украинскую землю от российских оккупантов по разным направлениям. Читай хронологию освобождения Харьковской области.

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