Актуальна карта бойових дій в Україні 13 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Переломний момент війни вже стався, і за ним можна впевнено спостерігати на карті бойових дій. А темп, з яким тікають російські окупанти, мабуть, дивує навіть їхніх колишніх вчителів фізкультури.

Однак в українців ще багато роботи, щоб повністю повернути собі під контроль землі рідної країни, а громадянам своєї держави повну свободу.

А щоб тримати вірний шлях до перемоги, варто дослухатись до Генштабу ЗСУ, який щоденно повідомляє про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Команда Інституту вивчення війни (ISW) також публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують тактику терору та залякування цивільного населення України. Не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст.

Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ.

Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка.

Загалом, протягом поточної доби ворог завдав п’ять ракетних, понад десять авіаційних ударів та провів понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Харківському напрямку — в районах Костянтинівки та Удів ;

на Краматорському напрямку — в районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука ;

на Бахмутському напрямку — в районах населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка ;

на Авдіївському напрямку — біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки ;

на Новопавлівському напрямку — в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара ;

на Запорізькому напрямку — в районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА — здійснив 56 вильотів.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Українські захисники не лише відбивають ворожі атаки, але й очищують українську землю від російських окупантів на різних напрямках. Читай хронологію звільнення Харківщини.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!