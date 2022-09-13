Актуальна карта бойових дій в Україні 13 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Переломний момент війни вже стався, і за ним можна впевнено спостерігати на карті бойових дій. А темп, з яким тікають російські окупанти, мабуть, дивує навіть їхніх колишніх вчителів фізкультури.
Однак в українців ще багато роботи, щоб повністю повернути собі під контроль землі рідної країни, а громадянам своєї держави повну свободу.
А щоб тримати вірний шлях до перемоги, варто дослухатись до Генштабу ЗСУ, який щоденно повідомляє про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Команда Інституту вивчення війни (ISW) також публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують тактику терору та залякування цивільного населення України. Не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст.
Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ.
Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ.
Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка.
Загалом, протягом поточної доби ворог завдав п’ять ракетних, понад десять авіаційних ударів та провів понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:
На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА — здійснив 56 вильотів.
Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.
Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.
Українські захисники не лише відбивають ворожі атаки, але й очищують українську землю від російських окупантів на різних напрямках. Читай хронологію звільнення Харківщини.
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