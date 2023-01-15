Актуальная карта боевых действий в Украине 15 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Каждый выстрел, каждый патрон, каждый снаряд — он несет в себе какое-то послание. Наш враг пытается таким образом отомстить нам за наше существование и самоутвердиться. Но все это только вероятно. Лучше догадок говорит карта боевых действий.

Именно на ней украинские защитники демонстрируют, за что они борются. Каждый населенный пункт, не важно большой город или маленькое село — это наш родной дом.

Это родные степи и тропинки, по которым мы бегали в детстве, а теперь взрослыми идем на боевое задание. Каким оно будет, не столь важно, как наша цель — это победа ради свободы будущих поколений Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует данные разведки:

Украинская разведка сообщила, что российские войска стремятся увеличить численность личносного состава до двух миллионов до неопределенной даты.

В то же время, команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 15 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения. Наносят удары по населенным пунктам, нарушая все нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Так, 14 января российская ракета попала в жилой многоквартирный дом в городе Днепр. Спасательная операция продолжается.

Всего в течение суток противник нанес три авиационных и около 50 ракетных ударов.

Также противник нанес массированные ракетные удары по нашей территории. Утром, 14 января, зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица.

Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования Калибр, управляемые авиационные ракеты Х-59 по объектам критической инфраструктуры Украины.

Всего враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и пять пусков управляемых авиационных ракет.

Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и три управляемых авиационных ракет. Продолжается подсчет и уточнение.

Кроме того, оккупанты совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Будьте осторожны!

Наши воины круглосуточно отражают атаки врага. Оккупанты претерпевают большие потери. Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском — обороняется.

Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гатище, Волчанск, Стрелечья, Тернова, Хатнее и Тополи в Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Краснопоповки Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеское огневое влияние попали Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы фиксировались у Малиновки, Гуляйполя, Дорожнянки, Зализничного, Чаривного, Малой Токмачки, Степного и Плавней в Запорожье.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Дмитровка Николаевской области, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а ракетчики и артиллеристы поразили пять таких районов и состав боеприпасов врага.

Последние две недели внимание украинцев крепко приковано к событиям в Соледаре. Россияне бросают все свои силы, чтобы полностью оцепить и захватить город. Читай подробнее, что происходит в Соледаре.

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