Актуальная карта боевых действий в Украине 15 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Каждый выстрел, каждый патрон, каждый снаряд — он несет в себе какое-то послание. Наш враг пытается таким образом отомстить нам за наше существование и самоутвердиться. Но все это только вероятно. Лучше догадок говорит карта боевых действий.
Именно на ней украинские защитники демонстрируют, за что они борются. Каждый населенный пункт, не важно большой город или маленькое село — это наш родной дом.
Это родные степи и тропинки, по которым мы бегали в детстве, а теперь взрослыми идем на боевое задание. Каким оно будет, не столь важно, как наша цель — это победа ради свободы будущих поколений Украины.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует данные разведки:
Украинская разведка сообщила, что российские войска стремятся увеличить численность личносного состава до двух миллионов до неопределенной даты.
Украинская разведка сообщила, что российские войска стремятся увеличить численность личносного состава до двух миллионов до неопределенной даты.
В то же время, команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения. Наносят удары по населенным пунктам, нарушая все нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Так, 14 января российская ракета попала в жилой многоквартирный дом в городе Днепр. Спасательная операция продолжается.
Всего в течение суток противник нанес три авиационных и около 50 ракетных ударов.
Всего в течение суток противник нанес три авиационных и около 50 ракетных ударов.
Также противник нанес массированные ракетные удары по нашей территории. Утром, 14 января, зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица.
Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования Калибр, управляемые авиационные ракеты Х-59 по объектам критической инфраструктуры Украины.
Всего враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и пять пусков управляемых авиационных ракет.
Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и три управляемых авиационных ракет. Продолжается подсчет и уточнение.
Кроме того, оккупанты совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Будьте осторожны!
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Будьте осторожны!
Наши воины круглосуточно отражают атаки врага. Оккупанты претерпевают большие потери. Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском — обороняется.
Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар.
Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено.
Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гатище, Волчанск, Стрелечья, Тернова, Хатнее и Тополи в Харьковской области.
На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Краснопоповки Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба и Пивничное Донецкой области.
На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба и Пивничное Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеское огневое влияние попали Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Великую Новоселку Донецкой области.
На Запорожском направлении обстрелы фиксировались у Малиновки, Гуляйполя, Дорожнянки, Зализничного, Чаривного, Малой Токмачки, Степного и Плавней в Запорожье.
На Запорожском направлении обстрелы фиксировались у Малиновки, Гуляйполя, Дорожнянки, Зализничного, Чаривного, Малой Токмачки, Степного и Плавней в Запорожье.
На Херсонском направлении обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Дмитровка Николаевской области, есть пострадавшие среди мирных жителей.
Украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а ракетчики и артиллеристы поразили пять таких районов и состав боеприпасов врага.
Последние две недели внимание украинцев крепко приковано к событиям в Соледаре. Россияне бросают все свои силы, чтобы полностью оцепить и захватить город. Читай подробнее, что происходит в Соледаре.
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