Актуальна карта бойових дій в Україні 15 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Кожен постріл, кожен патрон, кожен снаряд — він несе у собі якесь послання. Наш ворог намагається таким чином помститись нам за наше існування та самоствердитись. Та все це лише ймовірно. Ліпше за здогадки говорить карта бойових дій.

Саме на ній українські захисники демонструють, за що вони боряться. Кожен населений пункт, не важливо велике місто, чи маленьке село — це наш рідний дім.

Це рідні степи та стежини, якими ми бігали у дитинстві, а тепер дорослими йдемо на бойове завдання. Яким воно буде, не настільки важливо, як наша мета — це перемога задля свободи майбутніх поколінь України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує дані розвідки:

Українська розвідка повідомила, що російські війська прагнуть збільшити чисельність особового складу до двох мільйонів до невизначеної дати.

Водночас команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення. Завдають ударів по населених пунктах, порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Так, 14 січня, російська ракета влучила у житловий багатоквартирний будинок у місті Дніпро. Рятувальна операція триває.

Загалом, протягом доби, противник завдав три авіаційних та близько 50 ракетних ударів.

Також противник завдав масованих ракетних ударів по нашій території. Зранку, 14 січня, зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування Калібр, керовані авіаційні ракети Х-59 по об’єктах критичної інфраструктури України.

Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та п’ять пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та три керовані авіаційні ракети. Триває підрахунок та уточнення.

Окрім того, окупанти здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Будьте обережні!

Наші воїни цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти зазнають великих втрат. Також противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському напрямку намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському — обороняється.

Противник не полишає своїх намірів повністю захопити Донецьку область. З цією метою зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Тривають важкі бої за Соледар.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гатище, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Дворічна, Орлянка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної та Червонопопівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогневий вплив потрапили Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку обстріли фіксувалися біля Малинівки, Гуляйполя, Дорожнянки, Залізничного, Чарівного, Малої Токмачки, Степового та Плавнів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон та Дмитрівка Миколаївської області, є постраждалі серед мирних жителів.

Українська авіація протягом доби завдала п’ять ударів по районах зосередження загарбників, а ракетники і артилеристи уразили п’ять таких районів та склад боєприпасів ворога.

Останні два тижні увага українців міцно прикута до подій у Соледарі. Росіяни кидають усі свої сили, щоб повністю оточити та захопити місто. Читай детальніше, що відбувається в Соледарі.

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