Украина

Захватчики готовятся к обороне, но не прекращают штурмов: карта боевых действий в Украине 15 марта в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 марта 2023, 07:00
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