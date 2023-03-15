Захватчики готовятся к обороне, но не прекращают штурмов: карта боевых действий в Украине 15 марта в режиме онлайн

Не только идут в бой за свою страну, но и ведут других за собой. Наши защитники продолжают тяжелые бои на карте боевых действий за независимость Украины.

Не остановились девять лет назад, когда враг только начинал свой кровавый ход. Не покинут дело и теперь — ведь на кону жизнь не только целой нации, но и всего цивилизованного мира.

Что будет дальше? Еще один день и бесчисленное количество боев, которые обязательно принесут победу Украине и волю ее народу.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российское Министерство обороны может намеренно расширять силы Вагнера в Бахмуте, чтобы сорвать политические устремления Пригожина.

В то же время оккупанты продолжают наземные атаки по всей линии фронта Купянск-Сватово-Кременная и в Донецкой области. Не прекращаются штурмы Бахмута.

Эксперты отмечают, что, вероятно, российские военные пытаются сосредоточить боеспособные силы и технику в постоянных формированиях, обученных проводить небольшие штурмы. В то же время, они отдаляют сильно ослабевшие формирования от наступательных операций тактического значения.

Российские войска используют эти штурмовые формирования для нападения на хорошо укрепленные украинские позиции и ведение боевых действий в городах. Оккупанты это делают на нынешних линиях фронта, а не для любых более широких оперативных целей.

Эти недоктринальные формирования, вероятно, будут иметь проблемы с проведением механизированного наступления из-за открытой местности в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 15 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российский агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

В течение суток противник нанес 30 авиационных и восемь ракетных ударов, один из которых по городу Краматорск. Повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения.

Еще один ракетный удар оккупанты нанесли по городу Затока Одесской области, где обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения Золотая Рыбка. Жертв и утрат среди местного населения нет. Также, оккупанты произвели более 33 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елине Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок Сумской области. А также Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийским обстрелам подвергся ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. А именно Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Золотаровка Луганской области. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиновое и Марьинка.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Заречное, Зализничное, Каменское, Марьевка и Новоселка Запорожской области. А также Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Береговое Херсонской области и Херсон.

На территории прибрежных турбаз и пансионатов пгт Ялта Донецкой области в течение последних нескольких суток оккупанты разместили дополнительно около тысячи военнослужащих.

В связи с этим, полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей.

Замечено оборудование инженерных заграждений и окопов, и блиндажей на территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов. Также увеличено количество учебных стрельб из разных видов вооружения в направлении моря.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава противника.

Ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Враг направил туда много сил и не оставляет попыток захватить город. Впрочем, украинские военные не сдаются и держатся до конца. Читай, какое важное решение принял Владимир Зеленский на Ставке по Бахмуту.

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