Загарбники готуються до оборони, але не припиняють штурмів: карта бойових дій в Україні 15 березня в режимі онлайн

Не лише йдуть у бій за свою країну, але й ведуть за собою інших. Наші захисники продовжують вести тяжкі бої на карті бойових дій за незалежність України.

Не зупинилися дев’ять років тому, коли ворог лише починав свій кривавий хід. Не полишать справи й тепер, адже на кону життя не тільки цілої нації, але й всього цивілізованого світу.

Тож, що буде далі? Ще один день та незліченна кількість боїв, які обов’язково принесуть перемогу Україні та волю її народу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російське Міністерство оборони може навмисно розширювати сили Вагнера в Бахмуті, щоб зірвати політичні прагнення Пригожина.

Водночас окупанти продовжують наземні атаки по всій лінії фронту Куп’янськ-Сватове-Кремінна та в Донецькій області. Не припиняються штурми міста Бахмут.

Експерти відзначають, що, ймовірно, російські військові намагаються зосередити боєздатні сили та техніку в постійних формуваннях, навчених проводити невеликі штурми. Водночас, вони віддаляють сильно погіршені формування від наступальних операцій тактичного значення.

Російські війська використовують ці штурмові формування для нападу на добре укріплені українські позиції та ведення бойових дій у містах. Окупанти це роблять на нинішніх лініях фронту, а не для будь-яких ширших оперативних цілей.

Ці недоктринальні формування, ймовірно, будуть мати проблеми з проведенням механізованого наступу через відкриту місцевість в Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та вісім ракетних ударів, один з яких — по місту Краматорськ. Пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі та поранені серед місцевого населення.

Ще одного ракетного удару окупанти завдали по місту Затока Одеської області, де уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу Золота Рибка. Жертв та втрат серед місцевого населення немає. Також, окупанти здійснили понад 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Архипівка, Михальчина Слобода, Колос та Єліне Чернігівської області, Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок на Сумщині. А також Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне, Бологівка, Красне Перше, Дворічна та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. А саме Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка та Золотарівка Луганської області. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. Водночас наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове та Мар’їнка.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Мар’їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Зарічне, Залізничне, Кам’янське, Мар’ївка та Новосілка Запорізької області. А також Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське і Берегове Херсонської області та місто Херсон.

На території прибережних турбаз і пансіонатів смт Ялта Донецької області протягом останніх декількох діб окупанти розмістили додатково близько тисячі військовослужбовців.

У зв’язку з цим повністю перекрито найближчі вулиці та вся пляжна зона, розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів.

Помічено обладнання інженерних загороджень та окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків в безпосередній близькості до місць базування окупантів. Також збільшено кількість навчальних стрільб з різних видів озброєння в напрямку моря.

Авіація Сил оборони України за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу противника.

Ситуація у Бахмуті залишається дуже складною. Ворог скерував туди багато сил та не полишає спроб захопити місто. Утім, українські військові не здаються й тримаються до кінця. Читай, яке важливе рішення ухвалив Володимир Зеленський на Ставці щодо Бахмута.

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