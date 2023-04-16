Украина

Еще один вражеский самолет больше не взлетит, а оккупанты не проснутся: карта боевых действий в Украине 16 апреля в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 апреля 2023, 11:30
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