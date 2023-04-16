Еще один вражеский самолет больше не взлетит, а оккупанты не проснутся: карта боевых действий в Украине 16 апреля в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине имеет разные цвета, каждый из них имеет свое значение и обозначает ту или иную территорию. Например, красный — это временно захваченные территории. Его мы видим и на Востоке. Впрочем, в действительности там совсем другой цвет — цвет пепелища.

Россияне сравнивают с землей города, выжигают землю и разрушают жизнь. Даже в светлый праздник Пасхи оккупанты разрушили церковь. Наши воины прилагают все усилия, чтобы не пустить врага вглубь страны и выгнать его из нашей земли.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска нанесли ограниченные наземные удары вблизи Кременной и, возможно, готовятся к обороне территории на Купянском направлении. Также они продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на участке Авдеевка – Донецк. Оккупанты продолжали оборону на Юге Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 28 авиационных и шесть ракетных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации. На Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двуречной и Берестового Харьковской области.

направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двуречной и Берестового Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения.

направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, от вражеских обстрелов пострадали Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, от вражеских обстрелов пострадали Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки обстреляли населенные пункты рядом с линией боевого столкновения: Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон. Погибли мирные жители.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, две радиоэлектронной станции борьбы, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Все украинцы с нетерпением ждут, когда мы вернем свои территории. Ранее мы рассказывали, когда ожидать украинское контрнаступление и удастся ли ВСУ удержать Бахмут.

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