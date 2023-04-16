Еще один вражеский самолет больше не взлетит, а оккупанты не проснутся: карта боевых действий в Украине 16 апреля в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине имеет разные цвета, каждый из них имеет свое значение и обозначает ту или иную территорию. Например, красный — это временно захваченные территории. Его мы видим и на Востоке. Впрочем, в действительности там совсем другой цвет — цвет пепелища.
Россияне сравнивают с землей города, выжигают землю и разрушают жизнь. Даже в светлый праздник Пасхи оккупанты разрушили церковь. Наши воины прилагают все усилия, чтобы не пустить врага вглубь страны и выгнать его из нашей земли.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска нанесли ограниченные наземные удары вблизи Кременной и, возможно, готовятся к обороне территории на Купянском направлении. Также они продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на участке Авдеевка – Донецк. Оккупанты продолжали оборону на Юге Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 28 авиационных и шесть ракетных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам.
За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.
За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, две радиоэлектронной станции борьбы, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.
Все украинцы с нетерпением ждут, когда мы вернем свои территории. Ранее мы рассказывали, когда ожидать украинское контрнаступление и удастся ли ВСУ удержать Бахмут.
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