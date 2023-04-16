Ще один ворожий літак більше не злетить, а окупанти не прокинуться: карта бойових дій в Україні 16 квітня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні має різні кольори, кожен з них має своє значення та позначає ту чи іншу територію. Наприклад, червоний — це тимчасово захоплені території. Його ми бачимо і на Сході. Утім, насправді ж там зовсім інший колір — колір згарища.
Росіяни зрівнюють з землею міста, випалюють землю та руйнують життя. Навіть у світле свято Великодня окупанти зруйнували церкву. Наші воїни докладають усіх зусиль, щоб не пустити ворога вглиб країни та вигнати його з нашої землі.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні удари поблизу Кремінної та, можливо, готуються до оборони території на Куп’янському напрямку. Також вони продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на ділянці Авдіївка – Донецьк. Окупанти продовжували оборону на Півдні України.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав 28 авіаційних та шість ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три удари по зенітно-ракетних комплексах.
Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, дві станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.
Усі українці з нетерпінням чекають, коли ми повернемо свої території. Раніше ми розповідали, коли очікувати український контрнаступ та вдасть ЗСУ втримати Бахмут.
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