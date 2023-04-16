Ще один ворожий літак більше не злетить, а окупанти не прокинуться: карта бойових дій в Україні 16 квітня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні має різні кольори, кожен з них має своє значення та позначає ту чи іншу територію. Наприклад, червоний — це тимчасово захоплені території. Його ми бачимо і на Сході. Утім, насправді ж там зовсім інший колір — колір згарища.

Росіяни зрівнюють з землею міста, випалюють землю та руйнують життя. Навіть у світле свято Великодня окупанти зруйнували церкву. Наші воїни докладають усіх зусиль, щоб не пустити ворога вглиб країни та вигнати його з нашої землі.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні удари поблизу Кремінної та, можливо, готуються до оборони території на Куп’янському напрямку. Також вони продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на ділянці Авдіївка – Донецьк. Окупанти продовжували оборону на Півдні України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав 28 авіаційних та шість ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. На території Республіки Білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ Збройних сил Російської Федерації.

На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Костянтинівка, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Курахове, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення: Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон. Загинули мирні жителі.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три удари по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, дві станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Усі українці з нетерпінням чекають, коли ми повернемо свої території. Раніше ми розповідали, коли очікувати український контрнаступ та вдасть ЗСУ втримати Бахмут.

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