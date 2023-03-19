Отразили 83 атаки врага: карта боевых действий в Украине 19 марта в режиме онлайн

Поддержка нашей страны растет. Словакия стала еще одной страной, которая передаст Украине МиГ-29. Так наша авиация усилится, и мы сможем лучше противостоять врагу.

В то же время, Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что мир на нашей стороне, а военные преступники обязательно будут наказаны. Но для этого наши воины на фронте прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы удерживать позиции и отвоевывать наши территории. Мы должны их поддерживать и помогать.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны отмечают, что российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на подступах к Донецку.

Оккупанты продолжают возводить оборонные укрепления вдоль наземных коммуникаций (ГЛОК) в оккупированном Крыму и вблизи него.

Кроме этого, российские власти и группа Вагнера продолжают инвестировать значительные ресурсы в усилия, чтобы привлечь молодежь к военным действиям и подготовить их умственно и физически к военной службе.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 19 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши защитники отразили 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

За прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных ударов, четыре из них — по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка и Клюсы Черниговской области; Харьковка, Стариково, Волфино — Сумской и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Большой Бурлук Харьковской области.

направлениях оперативная ситуация остается без изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка и Клюсы Черниговской области; Харьковка, Стариково, Волфино — Сумской и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Большой Бурлук Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное и Федоровка Донецкой области.

направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное и Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григорьевка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз.

направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. От обстрелов пострадали, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Вновь обстреляли город Херсон и Антоновку.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбили БПЛА Shahed-136. Наши ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Российские военные уничтожают в Украине целые населенные пункты. А люди, которые были в оккупации, рассказывают настоящие ужасы. Однако украинцы сильные, продолжают вести борьбу и жить, несмотря на все плохое. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Изюме, как покалеченный город возвращается к жизни.

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