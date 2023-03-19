Отразили 83 атаки врага: карта боевых действий в Украине 19 марта в режиме онлайн

Поддержка нашей страны растет. Словакия стала еще одной страной, которая передаст Украине МиГ-29. Так наша авиация усилится, и мы сможем лучше противостоять врагу.
В то же время, Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что мир на нашей стороне, а военные преступники обязательно будут наказаны. Но для этого наши воины на фронте прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы удерживать позиции и отвоевывать наши территории. Мы должны их поддерживать и помогать.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны отмечают, что российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на подступах к Донецку.
Оккупанты продолжают возводить оборонные укрепления вдоль наземных коммуникаций (ГЛОК) в оккупированном Крыму и вблизи него.
Кроме этого, российские власти и группа Вагнера продолжают инвестировать значительные ресурсы в усилия, чтобы привлечь молодежь к военным действиям и подготовить их умственно и физически к военной службе.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки наши защитники отразили 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
За прошедшие сутки наши защитники отразили 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
За прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных ударов, четыре из них — по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбили БПЛА Shahed-136. Наши ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Российские военные уничтожают в Украине целые населенные пункты. А люди, которые были в оккупации, рассказывают настоящие ужасы. Однако украинцы сильные, продолжают вести борьбу и жить, несмотря на все плохое. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Изюме, как покалеченный город возвращается к жизни.
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