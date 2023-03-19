Відбили 83 атаки ворога: карта бойових дій в Україні 19 березня в режимі онлайн

Підтримка нашої країни дедалі зростає. Словаччина стала ще однією країною, яка передасть Україні МіГ-29. Так наша авіація посилиться і ми зможемо краще протистояти ворогу.
Водночас Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Це означає, що світ на нашій стороні, а воєнні злочинці будуть обов’язково покарані. Але для цього наші воїни на фронті докладають надлюдських зусиль, щоб втримувати позиції та відвойовувати наші території. Ми маємо їх підтримувати та допомагати.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, а також продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на підступах до Донецька.
Окупанти продовжують зводити оборонні укріплення вздовж наземних комунікацій (ГЛОК) в окупованому Криму та поблизу нього.
Крім цього, російська влада та група Вагнера продовжують інвестувати значні ресурси в зусилля, щоб залучити молодь до військових дій і підготувати їх розумово та фізично до військової служби.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
Протягом минулої доби наші захисники відбили 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.
Протягом минулої доби наші захисники відбили 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.
За минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів, чотири з них — по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала десять ударів по районах зосередження окупантів. Водночас було збито БПЛА Shahed-136. Наші ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження особового складу та військової техніки противника.
Російські військові знищують в Україні цілі населені пункти. А люди, що були в окупації, розповідають справжні жахіття. Проте українці сильні, продовжують вести боротьбу та жити, попри все погане. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Ізюмі, як понівечене місто повертається до життя.
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