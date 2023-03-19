Відбили 83 атаки ворога: карта бойових дій в Україні 19 березня в режимі онлайн

Підтримка нашої країни дедалі зростає. Словаччина стала ще однією країною, яка передасть Україні МіГ-29. Так наша авіація посилиться і ми зможемо краще протистояти ворогу.

Водночас Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Це означає, що світ на нашій стороні, а воєнні злочинці будуть обов’язково покарані. Але для цього наші воїни на фронті докладають надлюдських зусиль, щоб втримувати позиції та відвойовувати наші території. Ми маємо їх підтримувати та допомагати.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, а також продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на підступах до Донецька.

Окупанти продовжують зводити оборонні укріплення вздовж наземних комунікацій (ГЛОК) в окупованому Криму та поблизу нього.

Крім цього, російська влада та група Вагнера продовжують інвестувати значні ресурси в зусилля, щоб залучити молодь до військових дій і підготувати їх розумово та фізично до військової служби.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Протягом минулої доби наші захисники відбили 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

За минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів, чотири з них — по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається сталою. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка і Клюси Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине — Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, а також Мар’їнка, яку окупанти атакували 15 разів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала десять ударів по районах зосередження окупантів. Водночас було збито БПЛА Shahed-136. Наші ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

Російські військові знищують в Україні цілі населені пункти. А люди, що були в окупації, розповідають справжні жахіття. Проте українці сильні, продовжують вести боротьбу та жити, попри все погане. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Ізюмі, як понівечене місто повертається до життя.

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