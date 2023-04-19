Иногда от врага отделяет всего несколько метров: карта боевых действий в Украине 19 апреля в режиме онлайн

В который раз убеждаться в жестокости российских оккупантов украинцам не нужно, ведь все было понятно еще с первыми освобожденными населенными пунктами на карте боевых действий.
Захватчики оставляли после себя как живых свидетелей, так и уже погибших в качестве доказательства своих преступлений.
Несмотря на это, мир до сих пор удивляется новым, но уже таким привычным для оккупантов историям зверств на украинской земле. Но руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью уверяет, что преступники не уйдут от наказания.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что рассказы двух вагнеровцев об их обращении с украинскими детьми, другими гражданскими лицами и военнопленными дополнительно подчеркивают, как группа Вагнера институционализировала систематическую жестокость как часть своего основного способа действия.
Очень яркие зверства подчеркивают ряд последних сообщений о систематическом использовании вагнеровцами жестокости как метода ведения войны.
Очень яркие зверства подчеркивают ряд последних сообщений о систематическом использовании вагнеровцами жестокости как метода ведения войны.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес четыре ракетных и 44 авиационных удара. Совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали гражданские люди.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
Противник ценой больших потерь продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.
В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Кореньок, Бояро-Лежачи, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримовка и Нестерное Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.
На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы, в частности, населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское.
На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял, в частности, Новополь Донецкой области, Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Степовое и Плавни Запорожской области, Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.
Авиация Сил обороны за прошлые сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удару по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.
Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Читай, как британские пушки L-119 уничтожают россиян на “мясных штурмах”.
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