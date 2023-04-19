Иногда от врага отделяет всего несколько метров: карта боевых действий в Украине 19 апреля в режиме онлайн

В который раз убеждаться в жестокости российских оккупантов украинцам не нужно, ведь все было понятно еще с первыми освобожденными населенными пунктами на карте боевых действий.

Захватчики оставляли после себя как живых свидетелей, так и уже погибших в качестве доказательства своих преступлений.

Несмотря на это, мир до сих пор удивляется новым, но уже таким привычным для оккупантов историям зверств на украинской земле. Но руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью уверяет, что преступники не уйдут от наказания.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что рассказы двух вагнеровцев об их обращении с украинскими детьми, другими гражданскими лицами и военнопленными дополнительно подчеркивают, как группа Вагнера институционализировала систематическую жестокость как часть своего основного способа действия.

Очень яркие зверства подчеркивают ряд последних сообщений о систематическом использовании вагнеровцами жестокости как метода ведения войны.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 19 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес четыре ракетных и 44 авиационных удара. Совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали гражданские люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Противник ценой больших потерь продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Кореньок, Бояро-Лежачи, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримовка и Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы, в частности, населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял, в частности, Новополь Донецкой области, Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Степовое и Плавни Запорожской области, Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за прошлые сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удару по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Читай, как британские пушки L-119 уничтожают россиян на “мясных штурмах”.

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