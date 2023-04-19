Часом від ворога відділяє лише кілька метрів: карта бойових дій в Україні 19 квітня в режимі онлайн

В котрий раз пересвідчуватись у жорстокості російських окупантів українцям непотрібно, адже все було зрозуміло ще з першими звільненими населеними пунктами на карті бойових дій.

Загарбники залишали по собі як живих свідків, так і вже загиблих, як доказ своїх злочинів.

Попри це, світ і досі дивується новим, але вже таким звичним для окупантів історіям звірств росіян на українській землі. Та керівник ГУР України Кирило Буданов в інтерв’ю запевняє, що злочинці не уникнуть покарання.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що розповіді двох вагнерівців про їхнє поводження з українськими дітьми, іншими цивільними особами та військовополоненими додатково підкреслюють, як група Вагнера інституціоналізувала систематичну жорстокість як частину свого основного способу дії.

Надзвичайно яскраві звірства підкреслюють ряд останніх повідомлень про систематичне використання вагнерівцями жорстокості як методу ведення війни.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари. Здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали цивільні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Противник ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито близько 30 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли, зокрема, населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Вугледар, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв, зокрема, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є загиблі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт окупантів.

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Читай, як британські гармати L-119 нищать росіян на “м’ясних штурмах”.

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