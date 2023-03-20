Отбивают атаки, уничтожают технику и живую силу врага: карта боевых действий в Украине 20 марта в режиме онлайн

Мы долго боремся за независимость нашей страны. За тысячелетнюю историю враг пытался нас уничтожить, но Украина была, есть и будет. Мы сильные и всегда побеждаем, так будет и в этот раз. Для этого мы ведем борьбу день за днем каждый на своем фронте.
Тяжелые бои продолжаются в Бахмуте. Российские военные штурмуют позиции и обстреливают из артиллерии. Тем не менее наши военные делают все, чтобы на карте боевых действий не было значительных изменений.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что украинские войска, вероятно, провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута на фоне нарастающих дискуссий в России относительно возможного контрнаступления Украины в этом районе.
Также оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши военные отбили 69 атак противника на указанных направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
Российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам Бук-М1-2, семь ударов — по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила склад боеприпасов врага.
В то же время, наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Зала. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс Тор, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника и три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Нет сомнения, что все оккупированные территории вернутся в состав Украины. Ранее мы рассказывали, какой должна быть реинтеграция Крыма во всех областях жизни.
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