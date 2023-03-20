Отбивают атаки, уничтожают технику и живую силу врага: карта боевых действий в Украине 20 марта в режиме онлайн

Мы долго боремся за независимость нашей страны. За тысячелетнюю историю враг пытался нас уничтожить, но Украина была, есть и будет. Мы сильные и всегда побеждаем, так будет и в этот раз. Для этого мы ведем борьбу день за днем каждый на своем фронте.

Тяжелые бои продолжаются в Бахмуте. Российские военные штурмуют позиции и обстреливают из артиллерии. Тем не менее наши военные делают все, чтобы на карте боевых действий не было значительных изменений.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что украинские войска, вероятно, провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута на фоне нарастающих дискуссий в России относительно возможного контрнаступления Украины в этом районе.

Также оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 20 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши военные отбили 69 атак противника на указанных направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариковое, Волфино и Степок на Сумщине и Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодезное, Каменка, Новомлинск, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариковое, Волфино и Степок на Сумщине и Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодезное, Каменка, Новомлинск, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безрезультатные наступательные действия в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спорное в Луганской области.

направлениях враг вел безрезультатные наступательные действия в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спорное в Луганской области. На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичев и Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное.

направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичев и Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов. Среди них: Ольговское, Чаривне, Новоданиловка и Орехов Запорожской области, а также Тамарино, Одрадокаменка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Разлив и Херсон.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам Бук-М1-2, семь ударов — по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила склад боеприпасов врага.

В то же время, наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Зала. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс Тор, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника и три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Нет сомнения, что все оккупированные территории вернутся в состав Украины. Ранее мы рассказывали, какой должна быть реинтеграция Крыма во всех областях жизни.

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