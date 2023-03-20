Відбивають атаки, знищують техніку та живу силу ворога: карта бойових дій в Україні 20 березня в режимі онлайн

Ми довго ведемо боротьбу за незалежність нашої країни. За тисячолітню історію ворог намагався нас знищити, але Україну була, є та буде. Ми сильні та завжди перемагаємо, так буде і цього разу. Для цього ми ведемо боротьбу щодня кожен на своєму фронті.

Тяжкі бої тривають у Бахмуті. Російські військові штурмують позиції та обстрілюють з артилерії. Проте наші військові роблять усе, щоб на карті бойових дій не було значних змін.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські війська, ймовірно, провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута на тлі наростальних дискусій в Росії щодо можливого контрнаступу України в цьому районі.

Також окупанти продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші військові відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Російські окупанти завдали шість ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальних військ Збройних сил Російської Федерації. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Клюси, Олександрівка і Кам’янська Слобода Чернігівської області; Сопич, Харківка, Старикове, Волфине і Степок на Сумщині та Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безрезультатні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське, Білогорівка, Сіверськ і Спірне на Луганщині.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Читати на тему Стратегічна ціль чи амбіції Кремля? Чому окупанти штурмують Лиман та яка ситуація на цій ділянці фронту Військовий з Лиманського напрямку розповів про бої та ситуацію на цій ділянці фронту.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Бердичів та Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них: Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області, а також Тамарине, Одрадокам’янка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Розлив та місто Херсон.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах Бук-М1-2, сім ударів — по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога.

Водночас наші захисники знищили російський БПЛА типу Зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс Тор, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника та три засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

Немає сумніву, що всі окуповані території повернуться до складу України. Раніше ми розповідали, якою має бути реінтеграція Криму у всіх сферах життя.

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