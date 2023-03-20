Відбивають атаки, знищують техніку та живу силу ворога: карта бойових дій в Україні 20 березня в режимі онлайн

Ми довго ведемо боротьбу за незалежність нашої країни. За тисячолітню історію ворог намагався нас знищити, але Україну була, є та буде. Ми сильні та завжди перемагаємо, так буде і цього разу. Для цього ми ведемо боротьбу щодня кожен на своєму фронті.
Тяжкі бої тривають у Бахмуті. Російські військові штурмують позиції та обстрілюють з артилерії. Проте наші військові роблять усе, щоб на карті бойових дій не було значних змін.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські війська, ймовірно, провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута на тлі наростальних дискусій в Росії щодо можливого контрнаступу України в цьому районі.
Також окупанти продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші військові відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.
Російські окупанти завдали шість ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах Бук-М1-2, сім ударів — по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога.
Водночас наші захисники знищили російський БПЛА типу Зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс Тор, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника та три засоби радіоелектронної боротьби окупантів.
Немає сумніву, що всі окуповані території повернуться до складу України. Раніше ми розповідали, якою має бути реінтеграція Криму у всіх сферах життя.
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