Украина

Украине — флот вертолетов, а оккупантам — потеря Ми-24! Карта боевых действий в Украине 22 июня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 июня 2023, 06:00
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