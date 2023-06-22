Украине — флот вертолетов, а оккупантам — потеря Ми-24! Карта боевых действий в Украине 22 июня в режиме онлайн

Борьба за независимость Украины ведется не только на суше карты боевых действий, но и в воздухе, и там украинские защитники одерживают все больше побед над захватчиками.

Так, 21 июня Генштаб ВСУ сообщил, что нашим защитникам удалось навсегда приземлить российский вертолет Ми-24.

В то же время, наши союзники продолжают усиливать обороноспособность Украины. Например, Латвия объявила, что передает весь свой флот вертолетов украинским защитникам. Так что мы стали на еще один день ближе к победе.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.

Российские войска продолжали наземные обстрелы на линии Авдеевка-Донецк.

В то же время, Кремль продолжает снижать требования к российской военной службе, пытаясь увеличить набор.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес более 30 авиационных ударов, в частности, было применено шесть иранских ударных БпЛА Shahed-136/131. Все шахеды наши защитники уничтожили.

Кроме того, оккупанты совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Леоновка, Николаевка Черниговской области и Волфино Сумской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино, Карповичи, Леоновка Черниговской области, Середина-Буда, Сытное, Фотовыж, Новые Вирки, Волфино, Шпиль, Ободья, Кондратовка, Локня, Степное Сумской области. А также Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугроватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочково, Плетеновка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рублено, Анискино, Милово Харьковськой области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Дибровы Луганской области и Серебрянки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы Донецкой области.

Нанес авиационные удары возле Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Нанес авиационных ударов вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

Вместе с тем, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Проводил безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Преображенки и Степногорска Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области.

Также под вражеским огнем оказались Левадное, Червоное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Шляховое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и шесть по зенитно-ракетным комплексам врага.

Также наши защитники уничтожили российский ударный вертолет Ми-24.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления и состав боеприпасов противника.

Также ранее заместитель командира батальона Свобода, лейтенант НГУ Владимир Назаренко рассказал, какая ситуация на Бахмутском направлении.

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