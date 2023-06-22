Україна

Україні — флот вертольотів, а окупантам — втрата Мі-24! Карта бойових дій в Україні 22 червня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Червня 2023, 06:00
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