Україні — флот вертольотів, а окупантам — втрата Мі-24! Карта бойових дій в Україні 22 червня в режимі онлайн

Боротьба за незалежність України ведеться не лише на суходолі карти бойових дій, але й у повітрі. Українські захисники здобувають все більше перемог над загарбниками.

Так, 21 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що нашим оборонцям вдалось назавжди приземлити російський вертоліт Мі-24.

Водночас наші союзники продовжують підсилювати обороноздатність України. Наприклад, Латвія оголосила, що передає весь свій флот вертольотів українським захисникам. Тож ми стали на ще один день ближче до перемоги.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

Російські війська продовжували наземні обстріли на лінії Авдіївка-Донецьк.

Водночас Кремль продовжує знижувати вимоги до російської військової служби, намагаючись збільшити набір.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав понад 30 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано шість іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. Усі шахеди наші захисники знищили.

Окрім того, окупанти здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Леонівка, Миколаївка Чернігівської області та Волфине Сумської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області, Середина-Буда, Ситне, Фотовиж, Нові Вирки, Волфине, Шпиль, Ободи, Кіндратівка, Локня, Степне Сумської області. А також Одноробівка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Липці, Алісівка, Бугруватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Плетенівка, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Анискине, Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Діброви Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Сіверська Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області.

Завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного і Первомайського Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Сєверного та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки.

Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Богоявленка, Благодатне, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Проводив безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Преображенки та Степногірська Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області.

Також під ворожим вогнем опинились Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області, Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Також наші захисники знищили російський ударний вертоліт Мі-24.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління та склад боєприпасів противника.

Також раніше заступник командира батальйону Свобода, лейтенант НГУ Володимир Назаренко розповів, яка ситуація на Бахмутському напрямку.

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