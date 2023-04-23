ВСУ заняли позиции на левом берегу Херсона: аналитика ISW и карта боевых действий в Украине 23 апреля

Начались 424 сутки широкомасштабной войны. Украинцы продолжают несокрушимо защищать страну и бороться за победу в войне, которую развязала Россия. Гражданские делают вклад со своей стороны, поддерживают военных и следят, что показывает карта боевых действий.

Мы собрали информацию о ситуации на фронте от Генерального штаба ВСУ, аналитику ISW и карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине 23.04.2023 — ISW

По данным экспертов Института изучения войны (ISW), украинские военные заняли позиции на левом берегу Херсонской области. Отмечается, что масштабы и планы Вооруженных сил Украины по этой операции остаются неизвестными.

Согласно геолокационным данным, военные расположились к северу от Олешек и к западу от Дачи, а также могут не контролировать некоторые острова в дельте реки Днепр.

– Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, что менее чем в полукилометре к северу от украинских позиций у Антоновского моста, – отмечают в ISW.

Эксперты считают, что приоритетом для россиян может являться поддержка обороны в Олешках и Новой Каховке.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 апреля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что РФ за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и произвела около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Существует высокая возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины. Противник сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий по нескольким направлениям, но украинские военные отразили 58 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка в Харьковской области.

противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка в Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

артиллерийские обстрелы противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное, Пивничне, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное, Пивничне, Южное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тонечко, Первомайское и Невельское Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тонечко, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке Донецкой области.

за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке Донецкой области. На Шахтерском направлении минувших суток враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области.

минувших суток враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомыс в Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных — Орлан-10 и Zala, а также 2 дрона-камикадзе типа Ланцет). Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.

Напомним, ранее бойцы рассказали, как проходил бой за возвращение позиций на Угледарском направлении.

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Фото: 30 ОМБ ім. князя Костянтина Острозького