ВСУ заняли позиции на левом берегу Херсона: аналитика ISW и карта боевых действий в Украине 23 апреля

Начались 424 сутки широкомасштабной войны. Украинцы продолжают несокрушимо защищать страну и бороться за победу в войне, которую развязала Россия. Гражданские делают вклад со своей стороны, поддерживают военных и следят, что показывает карта боевых действий.
Мы собрали информацию о ситуации на фронте от Генерального штаба ВСУ, аналитику ISW и карты боевых действий.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
По данным экспертов Института изучения войны (ISW), украинские военные заняли позиции на левом берегу Херсонской области. Отмечается, что масштабы и планы Вооруженных сил Украины по этой операции остаются неизвестными.
Согласно геолокационным данным, военные расположились к северу от Олешек и к западу от Дачи, а также могут не контролировать некоторые острова в дельте реки Днепр.
– Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, что менее чем в полукилометре к северу от украинских позиций у Антоновского моста, – отмечают в ISW.
Эксперты считают, что приоритетом для россиян может являться поддержка обороны в Олешках и Новой Каховке.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что РФ за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и произвела около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Существует высокая возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины. Противник сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий по нескольким направлениям, но украинские военные отразили 58 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных — Орлан-10 и Zala, а также 2 дрона-камикадзе типа Ланцет).
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.
Напомним, ранее бойцы рассказали, как проходил бой за возвращение позиций на Угледарском направлении.
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Фото: 30 ОМБ ім. князя Костянтина Острозького