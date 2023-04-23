Украина

ВСУ заняли позиции на левом берегу Херсона: аналитика ISW и карта боевых действий в Украине 23 апреля

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 23 апреля 2023, 09:29
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