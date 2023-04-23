ЗСУ зайняли позиції на лівому березі Херсонщини: аналітика ISW та карта бойових дій в Україні 23 квітня

Розпочалася 424 доба широкомасштабної війни. Українці продовжують незламно захищати країну та виборювати перемогу у війні, яку розв’язала Росія. Цивільні роблять вклад зі свого боку, підтримують військових та слідкують, що показує карта бойових дій.

Ми зібрали у матеріалі інформацію про ситуацію на фронті від Генерального штабу ЗСУ, аналітику ISW та карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні 23.04.2023 — ISW

За даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), українські військові зайняли позиції на лівому березі Херсонської області. Зазначається, що масштаби та плани Збройних сил України щодо цієї операції залишаються невідомими.

Згідно з геолокаційними даними, військові розташувалися на північ від Олешок та на заході від Дачі, а також можуть не контролювати деякі острови в дельті річки Дніпро.

– Ці кадри також вказують на те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Конка та Чайка, що менше ніж за пів кілометра на північ від українських позицій біля Антонівського мосту, – зазначають в ISW.

Експерти вважають, що пріоритетом для росіян може бути підтримка оборони в Олешках та Новій Каховці.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 квітня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що РФ протягом минулої доби завдала 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Існує висока ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів на всій території України. Противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій на декількох напрямках, але українські військові відбили 58 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару по Орликівці та здійснив обстріли населених пунктів Карповичі й Хотіївка Чернігівської області; Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка і Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі Мар’їнки. Окрім цього, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Саблуківка, Берислав, Козацьке, Токарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис на Херсонщині та місто Херсон. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних – Орлан-10 та Zala, а також 2 дрони-камікадзе типу Ланцет). Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.

Нагадаємо, раніше бійці розповіли, як проходив бій за повернення позицій на Вугледарському напрямку.

До речі, підписуйся на Телеграм Вікон. У нас цікаво!

Фото: 30 ОМБ ім. князя Костянтина Острозького