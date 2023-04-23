ЗСУ зайняли позиції на лівому березі Херсонщини: аналітика ISW та карта бойових дій в Україні 23 квітня

Розпочалася 424 доба широкомасштабної війни. Українці продовжують незламно захищати країну та виборювати перемогу у війні, яку розв’язала Росія. Цивільні роблять вклад зі свого боку, підтримують військових та слідкують, що показує карта бойових дій.
Ми зібрали у матеріалі інформацію про ситуацію на фронті від Генерального штабу ЗСУ, аналітику ISW та карти бойових дій.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
За даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), українські військові зайняли позиції на лівому березі Херсонської області. Зазначається, що масштаби та плани Збройних сил України щодо цієї операції залишаються невідомими.
Згідно з геолокаційними даними, військові розташувалися на північ від Олешок та на заході від Дачі, а також можуть не контролювати деякі острови в дельті річки Дніпро.
– Ці кадри також вказують на те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Конка та Чайка, що менше ніж за пів кілометра на північ від українських позицій біля Антонівського мосту, – зазначають в ISW.
Експерти вважають, що пріоритетом для росіян може бути підтримка оборони в Олешках та Новій Каховці.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ звітує, що РФ протягом минулої доби завдала 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Існує висока ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів на всій території України. Противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій на декількох напрямках, але українські військові відбили 58 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів.
Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів.
Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних – Орлан-10 та Zala, а також 2 дрони-камікадзе типу Ланцет).
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.
Нагадаємо, раніше бійці розповіли, як проходив бій за повернення позицій на Вугледарському напрямку.
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Фото: 30 ОМБ ім. князя Костянтина Острозького