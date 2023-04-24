Наступление врага на нескольких направлениях и кража зерна: карта боевых действий в Украине 24 апреля

Трудно сосчитать, сколько дней Украина держит оборону и защищает весь цивилизованный мир от варварской России. Каждый коварный шаг врага видно на карте боевых действий в режиме онлайн, так что за действиями россиян пристально следит не только отечественная разведка.
Мы собрали информацию о ситуации на фронте от Генерального штаба ВСУ, аналитику ISW и карты боевых действий.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Согласно данным ISW, войска РФ в Украине действуют рассредоточено и в значительной степени деградирующими формированиями по всему театру военных действий.
Действующая ныне схема развертывания предусматривает, что большинство доступных подразделений ВС РФ уже находятся в боевой готовности и участвуют либо в наступательных, либо в оборонных операциях на территории Украины.
По оценкам экспертов ISW, российские войска отрабатывают семь направлений: Купянск; Луганская область; Бахмут; Авдеевка — Донецк; запад от Донецка / восточное Запорожье; западное Запорожье; Херсонская область.
Активное наступление враг осуществляет по меньшей мере на пяти из этих направлений (Купянск, Луганская область, Бахмут, Авдеевка — Донецк и запад от Донецка / восточное Запорожье).
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что РФ за минувшие сутки нанесла один ракетный и 46 авиационных ударов.
Активно враг использует авиацию, в частности, крылатые авиабомбы сбрасывает в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Существует высокая вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
На Бахмутском направлении вражеское наступление не прекращается.
На Авдеевском направлении — так же ожесточенные бои в районе Новокалинового и Первомайского Донецкой области. Россияне понесли большие потери, но безуспешно.
Под обстрелы попали, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское.
Войска ВСУ отразили многочисленные атаки противника в северной и центральной частях Марьинки.
Войска ВСУ отразили многочисленные атаки противника в северной и центральной частях Марьинки.
Под огонь попали Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Червоное, Чаривное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Томарино, Одрадокаменка, Ольгговка, Садовое, Кизомис Херсонской области и город Херсон.
Есть раненые среди мирных граждан.
А во временно оккупированном Бердянске россияне пытаются вывезти краденое зерно и загружают его на грузовые суда.
Авиация сил ВСУ только за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Сбиты вражеские дроны типа Мерлин, Орлан-10 и Ланцет.
Напомним, ранее бойцы рассказали, как проходил бой за возвращение позиций на Угледарском направлении.
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Фото: Генштаб ВСУ