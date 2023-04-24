Наступление врага на нескольких направлениях и кража зерна: карта боевых действий в Украине 24 апреля

Трудно сосчитать, сколько дней Украина держит оборону и защищает весь цивилизованный мир от варварской России. Каждый коварный шаг врага видно на карте боевых действий в режиме онлайн, так что за действиями россиян пристально следит не только отечественная разведка.

Мы собрали информацию о ситуации на фронте от Генерального штаба ВСУ, аналитику ISW и карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине 24.04.2023 — ISW

Согласно данным ISW, войска РФ в Украине действуют рассредоточено и в значительной степени деградирующими формированиями по всему театру военных действий.

Действующая ныне схема развертывания предусматривает, что большинство доступных подразделений ВС РФ уже находятся в боевой готовности и участвуют либо в наступательных, либо в оборонных операциях на территории Украины.

По оценкам экспертов ISW, российские войска отрабатывают семь направлений: Купянск; Луганская область; Бахмут; Авдеевка — Донецк; запад от Донецка / восточное Запорожье; западное Запорожье; Херсонская область.

Активное наступление враг осуществляет по меньшей мере на пяти из этих направлений (Купянск, Луганская область, Бахмут, Авдеевка — Донецк и запад от Донецка / восточное Запорожье).

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 апреля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что РФ за минувшие сутки нанесла один ракетный и 46 авиационных ударов.

Активно враг использует авиацию, в частности, крылатые авиабомбы сбрасывает в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Существует высокая вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Волынь и Полесье: оперативная ситуация остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок не было.

оперативная ситуация остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок не было. Северщина и Слобожанщина . За минувшие сутки россияне обстреляли населенные пункты Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратовка, Тимофеевка Сумcкой области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово, Красное Первое в Харьковской области.

. За минувшие сутки россияне обстреляли населенные пункты Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратовка, Тимофеевка Сумcкой области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово, Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении под огонь артиллерии попали Двурична, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское в Луганской области; Торское и Спорное в Донецкой области.

под огонь артиллерии попали Двурична, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское в Луганской области; Торское и Спорное в Донецкой области. На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Бахмутском направлении вражеское наступление не прекращается.

На Авдеевском направлении — так же ожесточенные бои в районе Новокалинового и Первомайского Донецкой области. Россияне понесли большие потери, но безуспешно.

Под обстрелы попали, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское.

Войска ВСУ отразили многочисленные атаки противника в северной и центральной частях Марьинки.

На Шахтерском направлении враг наступления не проводил. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области.

враг наступления не проводил. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Однако обстрелы не утихают.

Под огонь попали Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Червоное, Чаривное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Томарино, Одрадокаменка, Ольгговка, Садовое, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Есть раненые среди мирных граждан.

А во временно оккупированном Бердянске россияне пытаются вывезти краденое зерно и загружают его на грузовые суда.

Авиация сил ВСУ только за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Сбиты вражеские дроны типа Мерлин, Орлан-10 и Ланцет.

Напомним, ранее бойцы рассказали, как проходил бой за возвращение позиций на Угледарском направлении.

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Фото: Генштаб ВСУ