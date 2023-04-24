Україна

Наступ ворога на кількох напрямках і крадіжка збіжжя: карта бойових дій в Україні 24 квітня

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 24 Квітня 2023, 10:00
карта бойових дій

Більше відео
0:02:47
навчання військових у Львові
Знайти себе у мирному житті: у Львові безкоштовно навчають поранених бійців
карта бойових дій 23.04.2023
ЗСУ завдали вісім ударів по районах зосередження окупантів: аналітика ISW та карта бойових дій в Україні 23 квітня
0:07:18
карта бойових дій
Незламність Бахмута й дивні маневри ворога у Скадовську: карта бойових дій в Україні 22 квітня в режимі онлайн
0:03:48
Штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку: як бійці повертали свої позиції
Вдалий штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку! Бійці розповіли, як проходив бій за повернення позицій
Дивитись більше

Останні відео
карта бойових дій

Наступ ворога на кількох напрямках і крадіжка збіжжя: карта бойових дій в Україні 24 квітня
0:03:56
нові трамваї у Києві
Новий дизайн, просторий салон, клімат контроль та зарядки для гаджетів: де у Києві з’явились нові трамваї
0:02:47
навчання військових у Львові
Знайти себе у мирному житті: у Львові безкоштовно навчають поранених бійців
0:05:05
Наступ ворога на кількох напрямках і крадіжка збіжжя: карта бойових дій в Україні 24 квітня
Думав, стрибати чи ні! Страшні спогади після трагедії у багатоповерхівці Одеси та що з будівлею зараз
карта бойових дій 23.04.2023
ЗСУ завдали вісім ударів по районах зосередження окупантів: аналітика ISW та карта бойових дій в Україні 23 квітня
0:03:08
Митець з Люксембурга навчає українських дітей мистецтва кераміки
Об’єднав дітей з усього світу заради миру: митець з Люксембурга створює керамічне панно про Україну
0:03:03
Історія волонтера Сергія з Оріхова: допомагає виживати у місті
Допомагає людям, що лишилися без води, електрики та газу, бо це по-людськи! Історія волонтера з Оріхова
0:04:11
Наступ ворога на кількох напрямках і крадіжка збіжжя: карта бойових дій в Україні 24 квітня
Бахкає, а 5-річний Костик мужньо вдягає шолом і бронежилет! Репортаж з Авдіївки
0:07:18
карта бойових дій
Незламність Бахмута й дивні маневри ворога у Скадовську: карта бойових дій в Україні 22 квітня в режимі онлайн
0:03:48
Штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку: як бійці повертали свої позиції
Вдалий штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку! Бійці розповіли, як проходив бій за повернення позицій
Більше відео
нові трамваї у Києві
Читати далі
Новий дизайн, просторий салон, клімат контроль та зарядки для гаджетів: де у Києві з’явились нові трамваї

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь