Наступ ворога на кількох напрямках і крадіжка збіжжя: карта бойових дій в Україні 24 квітня

Важко злічити, скільки днів Україна тримає оборону й захищає увесь цивілізований світ від варварської Росії. Кожен підступний крок ворога видно на карті бойових дій у режимі онлайн, тож за діями росіян пильно стежить не лише вітчизняна розвідка.

Ми зібрали у матеріалі інформацію про ситуацію на фронті від Генерального штабу ЗСУ, аналітику ISW та карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовані підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні 24.04.2023 — ISW

Згідно з повідомленням ISW, війська РФ в Україні діють розосереджено та значною мірою деградуючими формуваннями по всьому театру воєнних дій.

Схема розгортання, яка діє нині, передбачає, що більшість доступних підрозділів вже перебувають у бойовій готовності та беруть участь або в наступальних, або в оборонних операціях на території України.

За оцінками експертів ISW, російські війська відпрацьовують сім напрямків: Куп’янськ; Луганська область; Бахмут; Авдіївка — Донецьк; захід від Донецька / східне Запоріжжя; західне Запоріжжя; Херсонська область.

Активний наступ ворог здійснює щонайменше на п’яти з цих напрямків (Куп’янськ, Луганщина, Бахмут, Авдіївка — Донецьк та захід від Донецька / східне Запоріжжя).

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 квітня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що РФ за минулу добу завдала одного ракетного та 46 авіаційних ударів. Активно використовує авіацію, використовуючи крилаті авіабомби на Луганщині, в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Існує висока ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів на всій території України.

Волинь та Полісся: оперативна ситуація залишається стабільною. Ознак формування наступальних угруповань не було.

Сіверщина та Слобожанщина. За минулу добу росіяни обстріляли населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Червона Зоря, Павлівка, Кіндратівка, Тимофіївка на Сумщині, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове, Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку під вогонь артилерії потрапили Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське на Луганщині; Торське та Спірне Донецької області.

На Лиманському напрямку цієї доби окупанти наступальних дій не проводили.

На Бахмутському напрямку наступ ворога не припиняється.

На Авдіївському напрямку — так само запеклі бої в районі Новокалинового та Первомайського Донецької області. Росіяни зазнали великих втрат, успіху не мали.

Під обстріл потрапили, зокрема, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Ласточкине, Первомайське, Карлівка та Невельське.

Війська ЗСУ відбили численні атаки противника у північній і центральній частинах Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Новоукраїнку, Вугледар, Золоту Ниву, Пречистівку, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Однак обстріли не вщухають.

Під вогонь потрапили Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Томарине, Одрадокам’янка, Ольгівка, Садове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Є поранені серед мирних громадян.

А в тимчасово окупованому Бердянську росіяни намагаються вивезти крадене збіжжя й завантажують його на вантажні судна.

Авіація сил ЗСУ лише за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Збито ворожі дрони типу Мерлін, Орлан-10 та Ланцет.

Нагадаємо, раніше бійці розповіли, як проходив бій за повернення позицій на Вугледарському напрямку.

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Фото: Генштаб ЗСУ