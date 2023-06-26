Площадь возвращенных территорий увеличивается! Карта боевых действий в Украине 26 июня в режиме онлайн

Неожиданно, но в выходные на карте боевых действий появились новые отметки, однако были они…на территории России. Это произошло из-за так называемого переворота в России, который, к сожалению, так и не принес кардинальных перемен.

Несмотря на то, что наблюдать за этим было интересно, нам необходимо сосредоточиться на решении своих задач и донатах на ВСУ. Мы должны помогать нашим защитникам, ведь каждый день они прилагают невероятные усилия для освобождения украинских населенных пунктов.

Мы радуемся, когда видим такие новости, но должны помнить, как нашим воинам это сложно далось. Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Выходные были насыщены событиями. В частности, мы наблюдали за перипетиями в России. Впрочем, как и всегда, там все закончилось, так и не начавшись. Но аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что 25 июня российское ультранационалистическое информационное пространство раскололось на тех, кто хочет преодолеть “восстание”, и тех, кто требует решения проблем внутренней безопасности, обнаруженных во время “восстания”.

Также сообщают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта.

В то же время, российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Сватового, Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк. Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой и западе Запорожской областей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 июня 2023 года

Наши Вооруженные Силы понемногу возвращают украинские территории на нескольких направлениях. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение прошлой недели Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв. км.

В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на Юге составляет 130 кв. км.

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины — привлек шесть зенитных управляемых ракет С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, нанес 33 авиационных удара, также совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 36 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар возле Зеленого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячко, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.

направлениях противник нанес авиационный удар возле Зеленого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячко, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области. На Купянском направлении противник вел наступательные действия в районе западнее Кривошиевки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинсое, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

направлении противник вел наступательные действия в районе западнее Кривошиевки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинсое, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздоловки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Торское, Диброва, Белогоровка, Звановка и Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянкое, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

направлении противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздоловки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Торское, Диброва, Белогоровка, Звановка и Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянкое, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Хромового и Сухой Балки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.

направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. Нанес авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди них: Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленая Роща, Затишье, Гуляйполе Запорожской области; Никополь — Днепропетровской; Милово, Берислав, Казацкое, Львово, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон и Днепровское в Херсонской области и Очаков в Николаевской области.

Авиация сил обороны в сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили шесть разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники, четыре склада боеприпасов, станцию РЭС, десять артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще три важных цели противника.

Российские военные совершили не одно военное преступление, даже повлекли за собой техногенную катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС. Кроме того, россияне заминировали Запорожскую АЭС и готовят очередной теракт. Читай, что рассказывает начальник ГУР Кирилл Буданов, по ссылке.

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