Украина

Площадь возвращенных территорий увеличивается! Карта боевых действий в Украине 26 июня в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 июня 2023, 09:11
Карта бойових дій в Україні 26.06.2023 онлайн

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