Площадь возвращенных территорий увеличивается! Карта боевых действий в Украине 26 июня в режиме онлайн

Неожиданно, но в выходные на карте боевых действий появились новые отметки, однако были они…на территории России. Это произошло из-за так называемого переворота в России, который, к сожалению, так и не принес кардинальных перемен.
Несмотря на то, что наблюдать за этим было интересно, нам необходимо сосредоточиться на решении своих задач и донатах на ВСУ. Мы должны помогать нашим защитникам, ведь каждый день они прилагают невероятные усилия для освобождения украинских населенных пунктов.
Мы радуемся, когда видим такие новости, но должны помнить, как нашим воинам это сложно далось. Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Выходные были насыщены событиями. В частности, мы наблюдали за перипетиями в России. Впрочем, как и всегда, там все закончилось, так и не начавшись. Но аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что 25 июня российское ультранационалистическое информационное пространство раскололось на тех, кто хочет преодолеть “восстание”, и тех, кто требует решения проблем внутренней безопасности, обнаруженных во время “восстания”.
Также сообщают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта.
Также сообщают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта.
В то же время, российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Сватового, Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк. Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой и западе Запорожской областей.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Наши Вооруженные Силы понемногу возвращают украинские территории на нескольких направлениях. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение прошлой недели Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв. км.
В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на Юге составляет 130 кв. км.
В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на Юге составляет 130 кв. км.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины — привлек шесть зенитных управляемых ракет С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, нанес 33 авиационных удара, также совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 36 боевых столкновений.
Авиация сил обороны в сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили шесть разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники, четыре склада боеприпасов, станцию РЭС, десять артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще три важных цели противника.
Российские военные совершили не одно военное преступление, даже повлекли за собой техногенную катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС. Кроме того, россияне заминировали Запорожскую АЭС и готовят очередной теракт. Читай, что рассказывает начальник ГУР Кирилл Буданов, по ссылке.
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