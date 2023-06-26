Площа повернених територій збільшується! Карта бойових дій в Україні 26 червня в режимі онлайн

Неочікувано, але на вихідних на карті бойових дій з’явилися нові позначки, але були вони на території Росії. Це сталося через так званий переворот у Росії, який, на жаль, так і не відбувся.
Попри те, що спостерігати за цим було цікаво, нам — своє робити. Ми маємо допомагати захисникам, адже щодня вони докладають неймовірних зусиль для звільнення українських населених пунктів.
Ми радіємо, коли бачимо новини про звільнення нових територій, але маємо пам’ятати, як нашим воїнам це складно далося. Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Вихідні були насиченими на події. Зокрема, ми спостерігали за подіями в Росії. Утім, як завжди, можна сказати, що закінчилося все, не розпочавшися. Але аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що 25 червня російський ультранаціоналістичний інформаційний простір розколовся на тих, хто хоче подолати “повстання”, і тих, хто вимагає розв’язання недоліків внутрішньої безпеки, виявлених під час “повстання”.
Також повідомляють, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.
Також повідомляють, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.
Водночас російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Сватового, Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк. Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької та заході Запорізької областей.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Наші Збройні Сили потроху повертають українські території на кількох напрямках. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що протягом минулого тижня Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км.
Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на Півдні складає 130 кв. км.
Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на Півдні складає 130 кв. км.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України — залучив шість зенітних керованих ракет С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області.
Крім того, завдав 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.
Авіація сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили шість розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки, чотири склади боєприпасів, станцію РЕБ, десять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще три важливих цілі противника.
Російські військові скоїли не один воєнний злочин, навіть спричинили техногенну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС. Крім цього, росіяни замінували Запорізьку АЕС та зготують черговий теракт. Читай, що розповідає начальник ГУР Кирило Буданов, за посиланням.
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