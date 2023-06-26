Площа повернених територій збільшується! Карта бойових дій в Україні 26 червня в режимі онлайн

Неочікувано, але на вихідних на карті бойових дій з’явилися нові позначки, але були вони на території Росії. Це сталося через так званий переворот у Росії, який, на жаль, так і не відбувся.

Попри те, що спостерігати за цим було цікаво, нам — своє робити. Ми маємо допомагати захисникам, адже щодня вони докладають неймовірних зусиль для звільнення українських населених пунктів.

Ми радіємо, коли бачимо новини про звільнення нових територій, але маємо пам’ятати, як нашим воїнам це складно далося. Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Вихідні були насиченими на події. Зокрема, ми спостерігали за подіями в Росії. Утім, як завжди, можна сказати, що закінчилося все, не розпочавшися. Але аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що 25 червня російський ультранаціоналістичний інформаційний простір розколовся на тих, хто хоче подолати “повстання”, і тих, хто вимагає розв’язання недоліків внутрішньої безпеки, виявлених під час “повстання”.

Також повідомляють, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

Водночас російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Сватового, Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк. Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької та заході Запорізької областей.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 червня 2023 року

Наші Збройні Сили потроху повертають українські території на кількох напрямках. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що протягом минулого тижня Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км.

Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на Півдні складає 130 кв. км.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України — залучив шість зенітних керованих ракет С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області.

Крім того, завдав 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’ячка, Тимоновичі Чернігівської області; Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії в районі західніше Кривошиївки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Торське, Діброва, Білогорівка, Званівка і Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Хромового та Сухої Балки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Пречистівки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Макарівка, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед них: Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя, Гуляйполе Запорізької області; Нікополь — Дніпропетровської; Милове, Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині та Очаків Миколаївської області.

Авіація сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили шість розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки, чотири склади боєприпасів, станцію РЕБ, десять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще три важливих цілі противника.

Російські військові скоїли не один воєнний злочин, навіть спричинили техногенну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС. Крім цього, росіяни замінували Запорізьку АЕС та зготують черговий теракт. Читай, що розповідає начальник ГУР Кирило Буданов, за посиланням.

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