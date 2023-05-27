Невыполнения приказов командиров и дезертирство россиян: карта боевых действий в Украине 27 мая в режиме онлайн

Карта боевых действий все еще изуродована российскими оккупантами на украинской земле. Пока ВСУ обороняют государство и возвращают оккупированные врагом земли, граждане помогают Украине на своих “фронтах”.
Мы собрали в один материал карты боевых действий в Украине, аналитику Института изучения войны и отчет Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что финансист группы Вагнера Евгений Пригожин 25 мая объявил, что группа Вагнера начала передачу своих позиций в Бахмуте Министерству обороны (МО) России и заявил, что Вагнера полностью выведет из города 1 июня. Остается непонятным, сможет ли Вагнер вывести весь свой контингент до 1 июня и окажут ли оккупационные войска МО РФ “помощь” на месте.
Россия и Беларусь подписали соглашения, официально продвигающие подготовку к размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси в рамках давних усилий по укреплению фактического военного контроля России над Беларусью
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. По населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками).
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта.
В российских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая, около 20 бывших заключенных, недавно прошедших ускоренную подготовку и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении. В настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также были уничтожены 5 вражеских разведывательных БпЛА типа Орлан-10 и 2 типа Zala.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также были уничтожены 5 вражеских разведывательных БпЛА типа Орлан-10 и 2 типа Zala.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.
Кстати, ГУР сообщает, что оккупанты готовят провокации на ЗАЭС, чтобы приостановить украинское контрнаступление и перегруппировать силы.
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Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького