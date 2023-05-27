Україна

Невиконання наказів командирів та дезертирство росіян: карта бойових дій в Україні 27 травня в режимі онлайн

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 27 Травня 2023, 06:58
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