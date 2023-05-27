Невиконання наказів командирів та дезертирство росіян: карта бойових дій в Україні 27 травня в режимі онлайн

Карта бойових дій все ще спотворена російськими окупантами на українській землі. Поки ЗСУ обороняють державу та повертають окуповані ворогом землі, цивільні допомагають Україні на своїх “фронтах”.

Ми зібрали в один матеріал карти бойових дій в Україні, аналітику Інституту вивчення війни та звіт Генштабу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що фінансист групи Вагнера Євген Пригожин 25 травня оголосив, що група Вагнера почала передачу своїх позицій у Бахмуті Міністерству оборони (МО) Росії, і заявив, що Вагнера повністю виведе з міста 1 червня. Залишається незрозумілим, чи зможе Вагнера вивести весь свій контингент до 1 червня і якщо війська МО РФ здійснять успішну допомогу на місці.

Росія та Білорусь підписали угоди, які офіційно просувають підготовку до розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі в рамках давніх зусиль щодо зміцнення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. По населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей — із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками).

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби, відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам’янка Харківської області та Стельмахівка — Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же — завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

противник вів наступальні дії у напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Обстріляв населені пункти Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу Орлан-10 та 2 – типу Zala. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.

До речі, ГУР повідомляє, що окупанти готують провокації на ЗАЕС, щоб призупини український контрнаступ та перегрупувати сили.

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Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького