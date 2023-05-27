Невиконання наказів командирів та дезертирство росіян: карта бойових дій в Україні 27 травня в режимі онлайн

Карта бойових дій все ще спотворена російськими окупантами на українській землі. Поки ЗСУ обороняють державу та повертають окуповані ворогом землі, цивільні допомагають Україні на своїх “фронтах”.
Ми зібрали в один матеріал карти бойових дій в Україні, аналітику Інституту вивчення війни та звіт Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що фінансист групи Вагнера Євген Пригожин 25 травня оголосив, що група Вагнера почала передачу своїх позицій у Бахмуті Міністерству оборони (МО) Росії, і заявив, що Вагнера повністю виведе з міста 1 червня. Залишається незрозумілим, чи зможе Вагнера вивести весь свій контингент до 1 червня і якщо війська МО РФ здійснять успішну допомогу на місці.
Росія та Білорусь підписали угоди, які офіційно просувають підготовку до розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі в рамках давніх зусиль щодо зміцнення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. По населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей — із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками).
У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу Орлан-10 та 2 – типу Zala.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу Орлан-10 та 2 – типу Zala.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.
До речі, ГУР повідомляє, що окупанти готують провокації на ЗАЕС, щоб призупини український контрнаступ та перегрупувати сили.
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Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького