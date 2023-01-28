Кадровые изменения, громкие заявления и информационная тишина вокруг фронта: украинцы ежедневно впитывают информацию о ходе боевых действий. Каждый из нас приобщается так, как может.

Вчера братская Польша сообщила, что, кроме обещанных Leopard-2, они передадут нам еще танки PT-91 Twardy. Украинцы благодарят и ждут, когда эти машины в руках ВСУ будут выгонять российских оккупантов с нашей земли.

А чтобы лучше это видеть, рекомендуем ознакомиться с актуальной картой боевых действий и традиционным отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны внимательно следят за ходом событий на фронте Украины. Они предполагают, что Россия готовится к защите.

Российские войска явно в некоторой степени озабочены продвижением Украины и хотят иметь возможность обезопасить эти линии, — сказала Каролина Хирд.

Также эксперты отмечают, что во властной ветви россиян начались ссоры и ссоры на фоне поражений в Украине.

Так, недавняя ссора между финансистом Группы Вагнера Евгением Пригожиным и бывшим российским офицером Игорем Гиркиным открывает новую сферу конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в России.

Актуальная карта боевых действий в Украине 28 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте / 4 Фотографии

26 января российские войска нанесли еще одну масштабную серию ракетных и беспилотных ударов по Украине.

ISW считают, что у российских войск достаточно беспилотников лишь для еще нескольких крупномасштабных ударов, если они не получили или вскоре получат новую партию из Ирана.

Оперативная ситуация в Украине на 28 января 2023 года

Отмечается наращивание активности применения авиации противника по всем направлениям.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 24 авиационных и семь ракетных ударов. Также было совершено более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате ударов Российской Федерации по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часив Яр Донецкой области, поселка Камышаны и города Херсон есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне.

Несмотря на значительные потери, с целью улучшить тактическое положение противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском — обороняется.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Обстрелы из танков, минометов и артиллерии подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области; Волфине и Тимофеевка — Сумской; а также более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Милово, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Зеленое Поле Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области. В общей сложности 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.

Так, в городе Хрустальный Ровеньковского района Луганской области, в помещении городской больницы оккупанты развернули “полевой госпиталь”, где лечат российских военнослужащих и наемников ПИК Вагнер.

Вместе с тем в Каирах Каховского района Херсонской области, на базе Каирского психоневрологического интерната, также лечатся российские оккупанты.

Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию.

Во временно занятом оккупантами курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, российская так называемая “администрация” осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты, кафе, рестораны).

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов. В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы захватчиков.

Украина и ВСУ ожидают поставки оружия от Западных партнеров. В частности, немецких и американских танков. Полный список оружия, которое мир передаст Украине в ближайшее время, мы писали в нашем другом материале.

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