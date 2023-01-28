Актуальная карта боевых действий в Украине 28 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Кадровые изменения, громкие заявления и информационная тишина вокруг фронта: украинцы ежедневно впитывают информацию о ходе боевых действий. Каждый из нас приобщается так, как может.
Вчера братская Польша сообщила, что, кроме обещанных Leopard-2, они передадут нам еще танки PT-91 Twardy. Украинцы благодарят и ждут, когда эти машины в руках ВСУ будут выгонять российских оккупантов с нашей земли.
А чтобы лучше это видеть, рекомендуем ознакомиться с актуальной картой боевых действий и традиционным отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны внимательно следят за ходом событий на фронте Украины. Они предполагают, что Россия готовится к защите.
Российские войска явно в некоторой степени озабочены продвижением Украины и хотят иметь возможность обезопасить эти линии, — сказала Каролина Хирд.
Российские войска явно в некоторой степени озабочены продвижением Украины и хотят иметь возможность обезопасить эти линии, — сказала Каролина Хирд.
Также эксперты отмечают, что во властной ветви россиян начались ссоры и ссоры на фоне поражений в Украине.
Так, недавняя ссора между финансистом Группы Вагнера Евгением Пригожиным и бывшим российским офицером Игорем Гиркиным открывает новую сферу конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в России.
26 января российские войска нанесли еще одну масштабную серию ракетных и беспилотных ударов по Украине.
ISW считают, что у российских войск достаточно беспилотников лишь для еще нескольких крупномасштабных ударов, если они не получили или вскоре получат новую партию из Ирана.
ISW считают, что у российских войск достаточно беспилотников лишь для еще нескольких крупномасштабных ударов, если они не получили или вскоре получат новую партию из Ирана.
Отмечается наращивание активности применения авиации противника по всем направлениям.
Российские оккупанты в течение суток нанесли 24 авиационных и семь ракетных ударов. Также было совершено более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате ударов Российской Федерации по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часив Яр Донецкой области, поселка Камышаны и города Херсон есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне.
Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне.
Несмотря на значительные потери, с целью улучшить тактическое положение противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском — обороняется.
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
Обстрелы из танков, минометов и артиллерии подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области; Волфине и Тимофеевка — Сумской; а также более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Милово, Новомлынск и Двуречная.
На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.
На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области.
На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области.
На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Зеленое Поле Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области. В общей сложности 20 населенных пунктов.
На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон.
Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.
Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.
Так, в городе Хрустальный Ровеньковского района Луганской области, в помещении городской больницы оккупанты развернули “полевой госпиталь”, где лечат российских военнослужащих и наемников ПИК Вагнер.
Вместе с тем в Каирах Каховского района Херсонской области, на базе Каирского психоневрологического интерната, также лечатся российские оккупанты.
Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию.
Во временно занятом оккупантами курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, российская так называемая “администрация” осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты, кафе, рестораны).
Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов. В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы захватчиков.
Украина и ВСУ ожидают поставки оружия от Западных партнеров. В частности, немецких и американских танков. Полный список оружия, которое мир передаст Украине в ближайшее время, мы писали в нашем другом материале.
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