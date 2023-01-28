Кадрові зміни, гучні заяви та інформаційна тиша навколо фронту: українці щодня всотують в себе інформацію про перебіг бойових дій. Кожен з нас долучається так, як може.

Вчора братня Польща повідомила, що окрім обіцяних Leopard-2 вони передадуть нам ще танки PT-91 Twardy. Українці дякують та чекають, коли ці машини у руках ЗСУ виганятимуть російських окупантів з нашої землі.

А щоб краще це бачити, радимо тобі ознайомитися із актуальною картою бойових дій та традиційним звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни уважно слідкують за перебігом подій на фронті України. Вони припускають, що Росія також готується до захисту.

Російські війська явно певною мірою стурбовані просуванням України і хочуть мати можливість убезпечити ці лінії, — сказала Кароліна Хірд.

Також експерти відмічають, що у владній гілці росіян почалися чвари та сварки на фоні поразок в Україні.

Так, нещодавня сварка між фінансистом Групи Вагнера Євгеном Пригожиним і колишнім російським офіцером Ігорем Гіркіним відкриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії.

Актуальна карта бойових дій в Україні 28 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті / 4 Фотографії

26 січня російські війська завдали ще одну масштабну серію ракетних і безпілотних ударів по Україні.

ISW вважають, що російські війська мають достатньо безпілотників лише для ще кількох великомасштабних ударів, якщо вони не отримали або незабаром отримають нову партію з Ірану.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 січня 2023 року

Відзначається нарощування активності застосування авіації противника на всіх напрямках.

Російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та сім ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ударів Російської Федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення.

Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.

Попри значні втрати, з метою покращити тактичне положення противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському — обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області; Волфине і Тимофіївка — Сумської; а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, зокрема, Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне і Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Зелене Поле на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових.

Так, у місті Хрустальний Ровеньківського району Луганської області, в приміщені міської лікарні окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують російських військовослужбовців та найманців ПВК Вагнер.

Разом з тим, в Каїрах Каховського району Херсонської області, на базі Каїрського психоневрологічного інтернату, також лікуються російські окупанти.

Росія продовжує грабувати. За наявною інформацією, в Енергодарі ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 кВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії.

У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області, російська так звана “адміністрація” здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу (пансіонати, кафе, ресторани).

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8.