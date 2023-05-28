Самая масштабная атака Шахедами и перегруппировка окупантов: карта боевых действий в Украине 28 мая в режиме онлайн

Российские оккупанты не оставляют как своих максималистических захватнических целей на карте боевых действий в Украине, так и свою уже привычную тактику террора мирного населения.
Сегодня, 28 мая, россияне еще раз проявили свою натуру и обстреляли украинские мирные города, пока население еще спало.
Однако украинские защитники всегда стоят на обороне жизни и свободы каждого населенного пункта. И в очередной раз побеждают тех, кто несет смерть и разрушение.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что наемники Вагнера, похоже, отступают от Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются.
Возможно, российское военное командование опрокидывает силы так называемой “ДНР” на помощь вагнеровцам в городе Бахмут.
Переброска Россией подразделений так называемой “ДНР” в Бахмут может снизить темпы наступательных действий РФ на линии Авдеевка-Донецк.
Однако российское военное командование, кажется, усиливает фланги Бахмута регулярными формированиями.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в эти сутки враг снова нанес массированный авиационный удар по Украине.
28 мая оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления — Брянская область, и южного — Краснодарский край.
В общей сложности зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе — 54. В результате успешной боевой работы украинских защитников уничтожены 52 Шахеда.
Всего за прошедшие сутки противник нанес три ракетных, два из которых из ЗРК С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов. Совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 21 вражескую атаку.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник, за прошедшие сутки, нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Тимоновичи, Николаевка, Зализный Мост, Чайкино, Гремяч Черниговской области, Заруцкое, Глухов, Бунякино, Волфино, Екатериновка, Ободы, Басовка, Мирополье Сумской области. А также Басово, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое и Хатнее Харьковской области.
На Купянском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от Масютовки, успеха не имел.
На Купянском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от Масютовки, успеха не имел.
Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Пивничное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили 14 атак противника в районе города Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Великая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам Червоного Запорожской области и Змиевки Херсонской области.
Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополь Донецкой области. А также Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степовое и Каменское Запорожской области и Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и Херсон.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три — по его зенитно-ракетным комплексам.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три — по его зенитно-ракетным комплексам.
Нашими защитниками за прошедшие сутки были уничтожены три вражеских БпЛА разного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и еще один важный военный объект противника.
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