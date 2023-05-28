Самая масштабная атака Шахедами и перегруппировка окупантов: карта боевых действий в Украине 28 мая в режиме онлайн

Российские оккупанты не оставляют как своих максималистических захватнических целей на карте боевых действий в Украине, так и свою уже привычную тактику террора мирного населения.

Сегодня, 28 мая, россияне еще раз проявили свою натуру и обстреляли украинские мирные города, пока население еще спало.

Однако украинские защитники всегда стоят на обороне жизни и свободы каждого населенного пункта. И в очередной раз побеждают тех, кто несет смерть и разрушение.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что наемники Вагнера, похоже, отступают от Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются.

Возможно, российское военное командование опрокидывает силы так называемой “ДНР” на помощь вагнеровцам в городе Бахмут.

Переброска Россией подразделений так называемой “ДНР” в Бахмут может снизить темпы наступательных действий РФ на линии Авдеевка-Донецк.

Однако российское военное командование, кажется, усиливает фланги Бахмута регулярными формированиями.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в эти сутки враг снова нанес массированный авиационный удар по Украине.

28 мая оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления — Брянская область, и южного — Краснодарский край.

В общей сложности зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе — 54. В результате успешной боевой работы украинских защитников уничтожены 52 Шахеда.

Всего за прошедшие сутки противник нанес три ракетных, два из которых из ЗРК С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов. Совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник, за прошедшие сутки, нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Тимоновичи, Николаевка, Зализный Мост, Чайкино, Гремяч Черниговской области, Заруцкое, Глухов, Бунякино, Волфино, Екатериновка, Ободы, Басовка, Мирополье Сумской области. А также Басово, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое и Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от Масютовки, успеха не имел.

Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 14 атак противника в районе города Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам Червоного Запорожской области и Змиевки Херсонской области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополь Донецкой области. А также Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степовое и Каменское Запорожской области и Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три — по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками за прошедшие сутки были уничтожены три вражеских БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

Кроме того, террористические действия России приближают возможную ядерную катастрофу для мира. Читай, как оккупанты обстреливают уникальную ядерную установку в Харькове.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!