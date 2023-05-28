Наймасштабніша атака Шахедами та перегрупування окупантів: карта бойових дій в Україні 28 травня в режимі онлайн

Російські окупанти не полишають як своїх максималістичних загарбницьких цілей на карті бойових дій в Україні, так і свою вже звичну тактику терору мирного населення.

Сьогодні, 28 травня, росіяни вкотре проявили свою натуру та обстріляли українські мирні міста, поки населення ще спало.

Однак українські захисники завжди стоять на обороні життя та свободи кожного населеного пункту. Тож вкотре перемагають тих, хто несе смерть та руйнування.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що найманці Вагнера, схоже, відступають з міста Бахмут, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього зменшуються.

Можливо, російське військове командування перекидає сили так званої “ДНР” на допомогу вагнерівцям ​​в місті Бахмут.

Перекидання Росією підрозділів так званої “ДНР” до Бахмута може знизити темпи наступальних дій РФ на лінії Авдіївка-Донецьк.

Однак російське військове командування, здається, посилює фланги Бахмута регулярними формуваннями.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що цієї доби ворог знову завдав масованого авіаційного удару по Україні.

28 травня окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку — Брянська область, та південного — Краснодарський край.

Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе — 54. Внаслідок успішної бойової роботи українських захисників знищено 52 Шахеди.

Загалом протягом минулої доби противник завдав три ракетних, два з яких із ЗРК С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник, протягом минулої доби, завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня, Тимоновичі, Миколаївка, Залізний Міст, Чайкине, Грем’яч Чернігівської області, Заруцьке, Глухів, Бунякине, Волфине, Катеринівка, Ободи, Басівка, Миропілля Сумської області. А також Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки, успіху не мав.

Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах Червоного Запорізької області та Зміївки на Херсонщині.

Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області. А також Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір’я, Мала Токмачка, Степове і Кам’янське Запорізької області та Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також три — по його зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено три ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та ще один важливий військовий об’єкт противника.

Крім того, терористичні дії Росії наближають можливу ядерну катастрофу для світу. Читай, як окупанти обстрілюють унікальну ядерну установку у Харкові.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!