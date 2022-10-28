Актуальная карта боевых действий в Украине 28 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В РФ до сих пор продолжается мобилизация, несмотря на то, что российские чиновники уверяют в выполненном плане по набору военных.

У захватчиков нет поводов для радости, ведь успешно во “второй армии мира” проходит только могилизация.

И чтобы не мешать ВСУ выполнять свою работу, тебе следует прислушаться к Генштабу, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 октября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что россияне в Херсонской области пытаются нивелировать информационные последствия своего отступления с западного берега Днепра.

Оккупационные власти продолжают переселять оттуда местных жителей. Захватчики признают, что РФ депортирует украинских детей в Россию под видом схем усыновления и отдыха.

Противник готовит оборонительные позиции на западном и восточном берегах Днепра в Херсонской области.

Российские источники утверждают, что украинские войска ведут контрнаступление на северо-западе Херсонской области, а также на запад от Сватового Луганской области.

Оккупанты нанесли наземные удары в Донецкой области.

Сообщается, что российские военные пытаются завербовать иностранцев для поддержки своих военных действий в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 октября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

три авиационных удара;

три обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Беларуси.

На других направлениях захватчики обстреливали:

на Слобожанском направлении — с территории РФ, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Дворечная, Каменка, Красное, Старица;

направлении — с территории РФ, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Дворечная, Каменка, Красное, Старица; на Купянском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка и Фиголовка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка и Фиголовка; на Лиманском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское и Заречное;

направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское и Заречное; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Краматорск, Соледар и Яковлевка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Краматорск, Соледар и Яковлевка; на Авдеевском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из артиллерии, в районах Белогорья, Времовки, Зализничного, Новополя, Новоселки, Ольговского и Орехова;

и направлениях — из артиллерии, в районах Белогорья, Времовки, Зализничного, Новополя, Новоселки, Ольговского и Орехова; на Южнобужском направлении — в районах более 15 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Оккупационные войска имеют проблемы с материальным и техническим обеспечением. Отсутствие теплых вещей привело к росту количества случаев мародерства россиянами на временно занятой территории Херсонской области.

Мобилизированные россияне не прошли соответствующую подготовку и не имеют практических навыков применения вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе.

Неудовлетворительное состояние военной техники, снятой с хранения для пополнения потерь, стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен оккупантов украинским силам.

Значительная часть вооружения и военной техники, направленная оккупантами на Донецкое и Новопавловское направления, ограниченно пригодна или полностью непригодна к боевому применению. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62.

В предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области.

Украинская авиация в течении текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

За сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет и самолет, по предварительной информации, Ка-52 Аллигатор и штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

РФ продолжает отправлять на фронт новых солдат. Смотри, какое снаряжение Россия дает новым мобилизованным.

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