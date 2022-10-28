Актуальная карта боевых действий в Украине 28 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В РФ до сих пор продолжается мобилизация, несмотря на то, что российские чиновники уверяют в выполненном плане по набору военных.
У захватчиков нет поводов для радости, ведь успешно во “второй армии мира” проходит только могилизация.
И чтобы не мешать ВСУ выполнять свою работу, тебе следует прислушаться к Генштабу, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что россияне в Херсонской области пытаются нивелировать информационные последствия своего отступления с западного берега Днепра.
Оккупационные власти продолжают переселять оттуда местных жителей. Захватчики признают, что РФ депортирует украинских детей в Россию под видом схем усыновления и отдыха.
Противник готовит оборонительные позиции на западном и восточном берегах Днепра в Херсонской области.
Российские источники утверждают, что украинские войска ведут контрнаступление на северо-западе Херсонской области, а также на запад от Сватового Луганской области.
Оккупанты нанесли наземные удары в Донецкой области.
Сообщается, что российские военные пытаются завербовать иностранцев для поддержки своих военных действий в Украине.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Беларуси.
На других направлениях захватчики обстреливали:
Оккупационные войска имеют проблемы с материальным и техническим обеспечением. Отсутствие теплых вещей привело к росту количества случаев мародерства россиянами на временно занятой территории Херсонской области.
Мобилизированные россияне не прошли соответствующую подготовку и не имеют практических навыков применения вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе.
Неудовлетворительное состояние военной техники, снятой с хранения для пополнения потерь, стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен оккупантов украинским силам.
Значительная часть вооружения и военной техники, направленная оккупантами на Донецкое и Новопавловское направления, ограниченно пригодна или полностью непригодна к боевому применению. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62.
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
В предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области.
Украинская авиация в течении текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
За сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет и самолет, по предварительной информации, Ка-52 Аллигатор и штурмовик Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.
РФ продолжает отправлять на фронт новых солдат. Смотри, какое снаряжение Россия дает новым мобилизованным.
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