Актуальна карта бойових дій в Україні 28 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

У РФ досі триває мобілізація попри те, що російські посадовці запевняють у виконаному плані з набору військових.

У загарбників немає приводів для радості, адже успішно в “другій армії світу” проходить лише могилізація.

І щоб не заважати ЗСУ виконувати свою роботу, тобі варто дослухатись до Генштабу, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що росіяни в Херсонській області намагаються нівелювати інформаційні наслідки свого відступу із західного берега Дніпра.

Окупаційна влада продовжує переселяти звідти місцевих жителів. Загарбники визнають, що РФ депортує українських дітей до Росії під виглядом схем усиновлення та відпочинку.

Противник готує оборонні позиції на західному та східному берегах Дніпра в Херсонській області.

Російські джерела стверджують, що українські війська ведуть контрнаступ на північному заході Херсонської області, а також на захід від Сватового Луганської області.

Окупанти завдали наземних ударів у Донецькій області.

Повідомляється, що російські військові намагаються завербувати іноземців для підтримки своїх військових дій в Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 жовтня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

три авіаційних удари;

три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та залучення ударних БпЛА з території Білорусі.

На інших напрямках загарбники обстрілювали:

на Слобожанському напрямку — з території РФ, з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця;

напрямку — з території РФ, з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця; на Куп’янському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка; на Лиманському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське та Зарічне;

напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське та Зарічне; на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Краматорськ, Соледар та Яковлівка;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Краматорськ, Соледар та Яковлівка; на Авдіївському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з артилерії, у районах Білогір’я, Времівки, Залізничного, Новополя, Новосілки, Ольгівського та Оріхова;

та напрямках — з артилерії, у районах Білогір’я, Времівки, Залізничного, Новополя, Новосілки, Ольгівського та Оріхова; на Південнобузькому напрямку — у районах понад 15 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Окупаційні війська мають проблеми з матеріальним та технічним забезпеченням. Відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків мародерства росіянами на тимчасово зайнятій території Херсонської області.

Мобілізовані росіяни не пройшли відповідної підготовки та не мають практичних навичок застосування озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі.

Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання задля поповнення втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів українським силам.

Значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62.

Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області.

Українська авіація поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак, за попередньою інформацією, Ка-52 Алігатор та штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

РФ продовжує відправляти на фронт нових солдатів. Дивись, яке спорядження Росія дає новим мобілізованим.

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