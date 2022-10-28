Актуальна карта бойових дій в Україні 28 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

У РФ досі триває мобілізація попри те, що російські посадовці запевняють у виконаному плані з набору військових.
У загарбників немає приводів для радості, адже успішно в “другій армії світу” проходить лише могилізація.
І щоб не заважати ЗСУ виконувати свою роботу, тобі варто дослухатись до Генштабу, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що росіяни в Херсонській області намагаються нівелювати інформаційні наслідки свого відступу із західного берега Дніпра.
Окупаційна влада продовжує переселяти звідти місцевих жителів. Загарбники визнають, що РФ депортує українських дітей до Росії під виглядом схем усиновлення та відпочинку.
Противник готує оборонні позиції на західному та східному берегах Дніпра в Херсонській області.
Російські джерела стверджують, що українські війська ведуть контрнаступ на північному заході Херсонської області, а також на захід від Сватового Луганської області.
Окупанти завдали наземних ударів у Донецькій області.
Повідомляється, що російські військові намагаються завербувати іноземців для підтримки своїх військових дій в Україні.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та залучення ударних БпЛА з території Білорусі.
На інших напрямках загарбники обстрілювали:
Окупаційні війська мають проблеми з матеріальним та технічним забезпеченням. Відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків мародерства росіянами на тимчасово зайнятій території Херсонської області.
Мобілізовані росіяни не пройшли відповідної підготовки та не мають практичних навичок застосування озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі.
Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання задля поповнення втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів українським силам.
Значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62.
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області.
Українська авіація поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак, за попередньою інформацією, Ка-52 Алігатор та штурмовик Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.
РФ продовжує відправляти на фронт нових солдатів. Дивись, яке спорядження Росія дає новим мобілізованим.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!