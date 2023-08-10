Карта боевых действий 10 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий стала одной из главных в жизни украинцев. Проверяя ее, мы хотим видеть, как уменьшается размер оккупированных территорий.
Украинские военные продвигаются постепенно и уверенно, продумывая заранее операции. Ведь мы должны ценить, прежде всего, человеческий ресурс. Также должны поддерживать наших воинов и помогать им обеспечивать нашу безопасность.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине и отчетом Генштаба ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись по отдельным направлениям.
Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Сватово-Кременной, в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
На Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. А в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
Кроме этого, за прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В свете успехов наступательной операции Сил обороны Украины в подразделениях российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины отмечены трудности со своевременным оказанием медицинской помощи раненым военнослужащим.
Например, на временно оккупированной территории Запорожской области наблюдается дефицит койко-мест в госпиталях, в результате чего раненые оккупанты направляются в другие регионы.
Например, на временно оккупированной территории Запорожской области наблюдается дефицит койко-мест в госпиталях, в результате чего раненые оккупанты направляются в другие регионы.
Для того чтобы лечить оккупантов недалеко от линии боевого столкновения, отдельные местные гражданские больницы на оккупированных территориях военное командование РФ перевело на первоочередное обслуживание именно своих раненых. В результате больших боевых потерь противник осуществляет развертывание дополнительных военных госпиталей в гражданских административных зданиях оккупированной территории Украины. При этом в условиях постоянного поступления раненых оккупантов в госпиталях противника зафиксирован недостаток квалифицированного медицинского персонала. Поэтому оккупационное командование пытается привлечь врачей с территории РФ.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один — по зенитно-ракетному комплексу и еще один — по логистическому хабу противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и еще один важный объект противника.
Современная война – война технологий. Ранее мы рассказывали, как ТрО уничтожает вражескую технику дронами-камикадзе.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.