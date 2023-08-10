Карта боевых действий 10 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий стала одной из главных в жизни украинцев. Проверяя ее, мы хотим видеть, как уменьшается размер оккупированных территорий.

Украинские военные продвигаются постепенно и уверенно, продумывая заранее операции. Ведь мы должны ценить, прежде всего, человеческий ресурс. Также должны поддерживать наших воинов и помогать им обеспечивать нашу безопасность.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине и отчетом Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись по отдельным направлениям.

Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Сватово-Кременной, в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 10 августа 2023 года

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. А в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Кроме этого, за прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, Хреновка, Семеновка, Бучки, Ясна Поляна Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бунякино, Волфино, Степок, Большая Писаревка Сумской области и Красная Заря, Малые Проходы, Гатище, Варваровка, Рубленое и Отрадное в Харьковской области.

направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, Хреновка, Семеновка, Бучки, Ясна Поляна Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бунякино, Волфино, Степок, Большая Писаревка Сумской области и Красная Заря, Малые Проходы, Гатище, Варваровка, Рубленое и Отрадное в Харьковской области. На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Двуречная, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районах Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Плещеевка Донецкой области.

направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районах Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Плещеевка Донецкой области. На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковьевка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковьевка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Отрадное, Большая Новоселка, Благодатное, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области.

направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Отрадное, Большая Новоселка, Благодатное, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области. На Запорожском направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Красное, Белогорье, Щербаки, Степное, Новоалександровка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Красное, Белогорье, Щербаки, Степное, Новоалександровка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казачье Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Михайловка, Красный Маяк, Ольговка, Приднепровское, Берегово, Станислав Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В свете успехов наступательной операции Сил обороны Украины в подразделениях российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины отмечены трудности со своевременным оказанием медицинской помощи раненым военнослужащим.

Например, на временно оккупированной территории Запорожской области наблюдается дефицит койко-мест в госпиталях, в результате чего раненые оккупанты направляются в другие регионы.

Для того чтобы лечить оккупантов недалеко от линии боевого столкновения, отдельные местные гражданские больницы на оккупированных территориях военное командование РФ перевело на первоочередное обслуживание именно своих раненых. В результате больших боевых потерь противник осуществляет развертывание дополнительных военных госпиталей в гражданских административных зданиях оккупированной территории Украины. При этом в условиях постоянного поступления раненых оккупантов в госпиталях противника зафиксирован недостаток квалифицированного медицинского персонала. Поэтому оккупационное командование пытается привлечь врачей с территории РФ.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один — по зенитно-ракетному комплексу и еще один — по логистическому хабу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и еще один важный объект противника.

Современная война – война технологий. Ранее мы рассказывали, как ТрО уничтожает вражескую технику дронами-камикадзе.

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