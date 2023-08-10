Карта бойових дій 10 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій стала однією з головних у житті українців. Перевіряючи її ми хочемо бачити, як дедалі зменшується розмір окупованих територій.
Українські військові просуваються поступово та впевнено, продумуючи операції заздалегідь. Адже ми маємо цінувати насамперед людський ресурс. Також маємо підтримувати наших воїнів та допомагати їм забезпечувати нашу безпеку.
Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні та звітом Генштабу ЗСУ.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де розташовані підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на окремих напрямках.
Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. А у напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.
Крім цього, протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
У світлі успіхів наступальної операції Сил оборони України, у підрозділах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України помічено труднощі зі своєчасним наданням медичної допомоги пораненим військовослужбовцям.
Наприклад, на тимчасово окупованій території Запорізької області спостерігається дефіцит ліжко-місць у шпиталях, внаслідок чого поранені окупанти направляються до інших регіонів.
Наприклад, на тимчасово окупованій території Запорізької області спостерігається дефіцит ліжко-місць у шпиталях, внаслідок чого поранені окупанти направляються до інших регіонів.
Для того щоб лікувати окупантів неподалік лінії бойового зіткнення, окремі місцеві цивільні лікарні на окупованих територіях військове командування РФ перевело на першочергове обслуговування саме своїх поранених. Внаслідок великих бойових втрат противник здійснює розгортання додаткових військових шпиталів у цивільних адміністративних будівлях окупованої території України. При цьому в умовах постійного надходження поранених окупантів у шпиталях противника зафіксовано нестача кваліфікованого медичного персоналу. Тому окупаційне командування намагається залучення лікарів з території РФ.
Авіація сил оборони України за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один — по зенітно-ракетному комплексу та ще один — по логістичному хабу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника.
Сучасна війна — війна технологій. Раніше ми розповідали, як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе.
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