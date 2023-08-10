Карта бойових дій 10 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій стала однією з головних у житті українців. Перевіряючи її ми хочемо бачити, як дедалі зменшується розмір окупованих територій.

Українські військові просуваються поступово та впевнено, продумуючи операції заздалегідь. Адже ми маємо цінувати насамперед людський ресурс. Також маємо підтримувати наших воїнів та допомагати їм забезпечувати нашу безпеку.

Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні та звітом Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де розташовані підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на окремих напрямках.

Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 серпня 2023 року

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. А у напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Крім цього, протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Семенівка, Бучки, Ясна Поляна Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Бунякине, Волфине, Степок, Велика Писарівка Сумської області та Червона Зоря, Малі Проходи, Гатище, Варварівка, Рублене та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Дворічна, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районах Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора та Плещіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Червоне, Білогір’я, Щербаки, Степове, Новоолександрівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацьке Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Михайлівка, Червоний Маяк, Ольгівка, Придніпровське, Берегове, Станіслав Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

У світлі успіхів наступальної операції Сил оборони України, у підрозділах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України помічено труднощі зі своєчасним наданням медичної допомоги пораненим військовослужбовцям.

Наприклад, на тимчасово окупованій території Запорізької області спостерігається дефіцит ліжко-місць у шпиталях, внаслідок чого поранені окупанти направляються до інших регіонів.

Для того щоб лікувати окупантів неподалік лінії бойового зіткнення, окремі місцеві цивільні лікарні на окупованих територіях військове командування РФ перевело на першочергове обслуговування саме своїх поранених. Внаслідок великих бойових втрат противник здійснює розгортання додаткових військових шпиталів у цивільних адміністративних будівлях окупованої території України. При цьому в умовах постійного надходження поранених окупантів у шпиталях противника зафіксовано нестача кваліфікованого медичного персоналу. Тому окупаційне командування намагається залучення лікарів з території РФ.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один — по зенітно-ракетному комплексу та ще один — по логістичному хабу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника.

Сучасна війна — війна технологій. Раніше ми розповідали, як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе.

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