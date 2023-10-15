Карта боевых действий 15 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Начались 599 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Карта боевых действий 15 октября 2023 года остается для многих украинцев ориентиром, чтобы понять, что происходит на фронте.
Оккупанты усилили штурмы в некоторых районах. Наши военные в сложных условиях отстаивают каждый метр нашей земли. Мы должны их поддерживать, ведь вместе мы сила, которая сможет побороть все.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.
Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись к западу от Донецка.
Российские официальные лица и оккупационные власти продолжают создавать программы “патроната” между российскими субъектами и оккупированными территориями с целью “интеграции” оккупированных территорий в Россию.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.
Всего враг нанес два ракетных и 43 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще два по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, два артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Оккупанты усилили штурм Авдеевки. Ранее мы рассказывали о ситуации в Авдеевке и как атакует враг.
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