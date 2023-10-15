Карта боевых действий 15 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Начались 599 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Карта боевых действий 15 октября 2023 года остается для многих украинцев ориентиром, чтобы понять, что происходит на фронте.

Оккупанты усилили штурмы в некоторых районах. Наши военные в сложных условиях отстаивают каждый метр нашей земли. Мы должны их поддерживать, ведь вместе мы сила, которая сможет побороть все.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись к западу от Донецка.

Российские официальные лица и оккупационные власти продолжают создавать программы “патроната” между российскими субъектами и оккупированными территориями с целью “интеграции” оккупированных территорий в Россию.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 15 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

Всего враг нанес два ракетных и 43 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении украинские воины отбили десять атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

направлении украинские воины отбили десять атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. Здесь наши защитники отбили семь атак врага.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. Здесь наши защитники отбили семь атак врага. На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безрезультатно. Наши защитники отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более десяти атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более десяти атак врага в районе Марьинки Донецкой области. На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении оккупанты пять раз пытались восстановить утраченное положение в районах Роботиного и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

направлении оккупанты пять раз пытались восстановить утраченное положение в районах Роботиного и Вербового Запорожской области, успеха не имели. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще два по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, два артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Оккупанты усилили штурм Авдеевки. Ранее мы рассказывали о ситуации в Авдеевке и как атакует враг.

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