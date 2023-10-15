Карта бойових дій 15 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Розпочалася 599 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Карта бойових дій 15 жовтня 2023 залишається для багатьох українців орієнтиром, щоб зрозуміти, що відбувається на фронті.

Окупанти посилили штурми в деяких районах. Наші військові у складних умовах відстоюють кожен метр нашої землі. Ми маємо їх підтримувати, адже разом ми — сила, яка зможе побороти усе.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України та просунулися на захід від Донецька.

Російські офіційні особи та окупаційна влада продовжують створювати програми “патронату” між російськими суб’єктами та окупованими територіями з метою “інтеграції” окупованих територій до Росії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку українські воїни відбили десять атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області. Тут наші захисники відбили сім атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безрезультатно. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад десять атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти п’ять разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окупанти посилили штурм Авдіївки. Раніше ми розповідали про ситуацію в Авдіївці та як атакує ворог.

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