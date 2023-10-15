Карта бойових дій 15 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Розпочалася 599 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Карта бойових дій 15 жовтня 2023 залишається для багатьох українців орієнтиром, щоб зрозуміти, що відбувається на фронті.
Окупанти посилили штурми в деяких районах. Наші військові у складних умовах відстоюють кожен метр нашої землі. Ми маємо їх підтримувати, адже разом ми — сила, яка зможе побороти усе.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.
Українські війська продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України та просунулися на захід від Донецька.
Російські офіційні особи та окупаційна влада продовжують створювати програми “патронату” між російськими суб’єктами та окупованими територіями з метою “інтеграції” окупованих територій до Росії.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.
Загалом ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще два — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Окупанти посилили штурм Авдіївки. Раніше ми розповідали про ситуацію в Авдіївці та як атакує ворог.
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