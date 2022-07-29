Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 29 июля

Богдана Макалюк, редактор сайта Валерия Малицкая, главный редактор сайта 29 июля 2022, 07:00
Актуальна карта бойових дій 29 липня

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